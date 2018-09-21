Корейцы заменят в России Hyundai Grand Santa Fe на новый кроссовер

Речь идет о модели Hyundai Palisade с тремя рядами кресел и поперечным расположением двигателя. Новинка создается на новой полноприводной платформе, и на первоначальном продаваться будет на североамериканском рынке.

За океаном свежеиспеченный флагман появится уже в следующем году, а вот до нас он докатится не ранее 2020 года.

Буквально на днях корейцы запустили на российском рынке обычный Santa Fe в новой генерации. Кроссовер, вставший на конвейер в Калининграде, можно купить без малого за 2 000 000 рублей.