Корейцы заменят в России Hyundai Grand Santa Fe на новый кроссовер

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Hyundai, удлиненного Grand Santa Fe в свежем поколении ждать не стоит. Вместо него на рынок приедет совершенно новый большой кроссовер, призванный заткнуть за пояс Volkswagen Teramont и Ford Explorer.
Лика Затворная

Речь идет о модели Hyundai Palisade с тремя рядами кресел и поперечным расположением двигателя. Новинка создается на новой полноприводной платформе, и на первоначальном продаваться будет на североамериканском рынке.

За океаном свежеиспеченный флагман появится уже в следующем году, а вот до нас он докатится не ранее 2020 года.

Буквально на днях корейцы запустили на российском рынке обычный Santa Fe в новой генерации. Кроссовер, вставший на конвейер в Калининграде, можно купить без малого за 2 000 000 рублей.

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21 сентября 2018
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