Мультимедиа Ford стала еще умнее

Новая возможность, предоставленная инженерами Ford доступна исключительно для автомобилей с указанной информационно-развлекательной системой. Для обновления интерфейса скачайте на сайте российского представительства производителя необходимый пакет ПО и «залейте» его на флешку, объем которой не должен быть меньше 4 Гб. Потом накопитель нужно просто вставить в USB-разъем автомобиля с запущенным мотором.

Дальше все произойдет автоматически: нужные программы будут распознаны и загружены вместо устаревших, а на флешку будет отправлен отчет. Его надо загрузить обратно на сайт для правильного поиска следующего обновления.

Вскоре производитель сделает возможной самостоятельную загрузку карт для встроенной навигации. А пока свежая прошивка может отображать данные навигационной программы Waze, запущенной на смартфоне.

Мультимедийная система SYNC 3 выводит необходимые данные на восьмидюймовый сенсорный экран и может управляться голосовыми командами, адоптированными к русскому языку. Кроме того, голосом можно отдавать команды аудипроигрывателю и изменять температуру в салоне.