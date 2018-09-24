Модели Peugeot 3008 и 508 получили новые версии

Гибридный полноприводный «паркетник» получил к названию приставку Hybrid4. Его силовая установка состоит из мотора мощностью 200 л. с. и пары электродвигателей — по одному на каждую ось — с суммарной отдачей 300 «лошадей». Здесь же аккумулятор емкостью 13,2 кВт/ч, который обеспечивает SUV запасом хода исключительно на электричестве на 50—60 км. От 0 до 100 км/ч авто может ускориться за 6,5 секунды.

Peugeot 3008 Hybrid4 предложен только в одной комплектации GT и отличается отделкой салона из алькантары серого цвета и элементами внутренних панелей из натурального дуба. В списке электронных помощников числится адаптивный круиз-контроль с функциями «Stop & Go» и удержания автомобиля в заданной полосе движения.

Гибридные варианты переднеприводных Peugeot 508 и 508 SW новой генерации оснащены 180-сильным двигателем внутреннего сгорания и одним электромотором с батареей емкостью 11,8 кВт/ч и общей мощностью 225 «лошадей». На электричестве автомобиль без подзарядки может преодолеть до 50 км пути.

Стоит отметить, что Peugeot 508 нового поколения в скором времени ожидается на российском рынке.