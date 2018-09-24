ТОП-10 автомобилей с лучшими тормозами

Любопытное исследование провели европейские автоэксперты, испытавшие без малого 60 машин в дисциплине «самое эффективное торможение». Портал «АвтоВзгляд» расскажет об экземплярах, вошедших в первую десятку.
Наши коллеги из Auto Motor und Sport в течение нескольких дней тестировали автомобили на показатель самого лучшего торможения. В каждой из машин находилось по два человека, а испытания проводились после прогрева тормозной системы — контрольному десятому замеру предшествовали девять резких нажатий педали тормоза в пол на скорости 100 км/ч.
Разумеется, интенсивность замедления транспортных средств зависит не только от главных цилиндров, дисков и суппортов, но и от массы авто, его аэродинамических характеристик и шин.
LEXUS
От 100 до 0 км/ч «горячий» Lexus LFA с 560-сильным V10 под капотом при экстренном замедлении проходит дистанцию в 31,6 метра. Не в последнюю очередь благодаря тому, что автомобиль оснащен отнюдь не японской, а итальянской тормозной системой Brembo — 390 мм углерод-керамическими дисками спереди и 360 мм сзади, моноблочными суппортами с шестью и четырьмя поршнями.
Шины: 265/35/20 передние, 305/30/20 задние Масса: 1480 кг
Аналогичную дистанцию со 100 км/ч в ходе агрессивного торможения преодолевает Mercedes-AMG GT S. В его арсенале находится 510-сильный V8, а также 420-миллиметровые углерод-керамические диски Brembo спереди и диаметром 360 мм — сзади. Тут следует добавить, что «немец» тяжелее «японца», а потому испытывает наибольшую нагрузку — отсюда более высокая, нежели у Lexus позиция в ТОП-10.
Шины: 265/35/19 передние, 295/30/20 задние Масса: 1702 кг
PORSCHE
Красавцу-Porsche 918 Spyder с пламенным сердцем о 887 силах требуется до полной остановки 31,4 метра. Стоит сказать спасибо углерод-керамике диагональю 410 мм спереди в сочетании с 6-поршневыми неподвижными суппортами и 390-миллимитровой с 4-поршневыми — сзади. И снова Brembo.
Шины: 265/35/20 передние, 325/30/21 задние Масса: 1675 кг
Чуть быстрее тормозят KTM X-Bow GT с мотором о 340 «скакунах» и Ferrari F12 Berlinetta с могучим 740-сильным агрегатом. Тормозной путь этих «зажигалок» составляет 31,3 метра со 100 до 0 км/ч. На три десятых метра раньше останавливаются Lotus Exige Cup 380 и Chevrolet Corvette C6 Z06.
CHEVROLET
На третьем месте расположился обжигающий Corvette C7 Grand Sport с показателем 31 метр, который оказался тяжелее своих соперников, добившихся аналогичного результата. Автомобиль, погоняемый 466 «жеребцами», оснащен алюминиевыми моноблочными суппортами с поршнями так называемого дифференцированного диаметра. Здесь же — облегченная углерод-керамика дисков.
Шины: 285/30/19 передние, 335/25/20 задние Масса: 1588 кг
FERRARI
Могучий 488 GTB заслуженно занял вторую строчку ТОП-10 — со 100 км/ч в ноль «итальянка» с запасом мощности в 670 л. с. останавливается через 30,2 метра. Респект карбон-керамической системе Brembo Extreme Design, разработанной для лучшего охлаждения после механических перегрузок. В том числе благодаря 398-миллиметровым дискам толщиной 36 мм спереди и диаметром 360 мм с толщиной в 32 мм — сзади.
Шины: 245/35/20 передние, 305/30/20 задние Масса: 1370 кг
Вот он — абсолютный лидер! С результатом в 29,3 метра победил бескомпромиссный Porsche 911 GT2 RS с шестицилиндровым 700-сильным оппозитником и двойным наддувом. Алюминий, карбон-керамика, широкие шины — все это сыграло немаловажную роль в достижении подобного результата. Наш поклон ребятам из Штутгарта.
Шины: 265/35/20 передние, 325/30/21 задние Масса: 1470 кг