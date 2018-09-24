ТОП-10 автомобилей с лучшими тормозами

Наши коллеги из Auto Motor und Sport в течение нескольких дней тестировали автомобили на показатель самого лучшего торможения. В каждой из машин находилось по два человека, а испытания проводились после прогрева тормозной системы — контрольному десятому замеру предшествовали девять резких нажатий педали тормоза в пол на скорости 100 км/ч.

Разумеется, интенсивность замедления транспортных средств зависит не только от главных цилиндров, дисков и суппортов, но и от массы авто, его аэродинамических характеристик и шин.