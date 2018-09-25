Х-класса от Mercedes-AMG ждать не стоит

Руководитель признался, что идеологию AMG трудно совместить с культурой, например, Nissan и Renault. Видимо, только чистокровные «немцы» могут войти в круг избранных.

Mercedes-Benz X-Класса и без того считается самым дорогостоящим серийным пикапом. Скорее всего его AMG-версия вряд ли была быть очень востребована. Так что поклонникам марки придется довольствоваться топовой комплектацией 350 d 4MATIC с трехлитровым V6 мощностью 258 л. с., сочетающимся с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоит напомнить, что Mercedes-Benz X-Класса разделил платформу с Nissan Navara. При этом автомобиль вообще не представлен на рынке США, где привыкли к большим моторам под капотом. Нам повезло больше

В России пикап представлен с тремя моторами: с двумя дизельными «четверками» объемом 2,3 л мощностью 163 и 190 л. с. Рублевый ценник на автомобиль начинается от 2 899 000 рублей.