DS 7 Crossback получил новую версию

Суммарная мощность агрегата достигает 300 л. с. и 450 Нм крутящего момента. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 также оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 13,2 кВт/ч. Он дает возможность проехать исключительно на электротяге до 50 км. Максимальная скорость в таком режиме ограничена 135 км/ч, в остальных случаях авто может разогнаться до 220 км/ч.

Силовая установка DS 7 Crossback E-Tense 4x4 позволяет водителю выбирать один из четырех режимов движения: Zero emission — только на электроэнергии, используется по умолчанию на старте, Sport — обеспечивает максимальную отдачу моторов, Hybrid — оптимизирует расход топлива, и 4WD, который нужен для лучшей проходимости и сцепления с дорогой.

Аккумулятор кроссовера умеет питаться как при торможении от рекуперации, так и от внешних источников — на зарядку от обычной домашней розетки у батареи уходит порядка восьми часов.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 отличается своим собственным вариантом отделки салона, логотипом «Е» на ручке переключения передач, оригинальным цветом кузова Crystal Grey и 19-дюймовыми колесными дисками.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», французы привезут на Парижское моторшоу еще три электрифицированные модели: кроссовер DS 3 Crossback E-Tense, концепт DS X E-Tense и гоночный болид DS E-Tense FE 19, который примет участие в первом в этом сезоне Гран-При Formula E.