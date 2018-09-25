Новый Volvo V60 обзавелся внедорожной версией

Volvo V60 Cross Country следующего модельного года получил завидный клиренс 210 мм (+75 мм к дорожному просвету авто в стандартном варианте). Полноприводный уже в базовой комплектации, автомобиль может похвастать электронным помощником при движении на склоне, контролем устойчивости и внедорожным режимом движения.

Особое внимание производитель уделил функции City Safety — системе активной безопасности, которая умеет автоматически тормозить, предотвращая возможное столкновение. Ассистент может распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

На российский рынок модель пожаловала с двумя моторами — на выбор покупателя: с дизельным D4 объемом 2,4 л мощностью 190 л. с. и двухлитровым турбированным бензиновым Т5 с отдачей в 245 л. с. Версии с гибридной силовой установкой будут представлены позже. Ценник на Volvo V60 Cross Country стартует от 2 195 000 рублей.