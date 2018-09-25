Пять смертельных ошибок ночного вождения, которые совершают даже опытные водители

insuretexarkana.com
То, что ночное вождение имеет свою специфику, знают все сидящие за рулем — по крайней мере в теории. Однако на практике большинство из них что днем, что ночью двигается примерно в одной и той же манере. Подобный стиль вождения может оказаться роковым.
Максим Строкер

На ночной дороге критичными могут стать даже незначительные мелочи, на которые днем никто внимания не обращает. Одна из самых распространенных ошибок ночью — не обращать внимания на чистоту оптики машины и ее лобового стекла. В городе, где уличное освещение позволяет даже в темноте видеть далеко и много, идеальную чистоту фар и стоп-сигналов можно не поддерживать. И большинство горожан не имеют привычки постоянно протирать их от грязи, пыли и прилипших насекомых.

Выезжая на ночное загородное шоссе, они точно так же не беспокоятся по этому поводу, даже если поездка проходит в дождь или просто в сырую погоду, когда и фары, и стоп-сигналы очень быстро покрываются коркой грязи. В результате водитель видит только небольшое пятнышко освещенного асфальта перед машиной. И когда в границах этого светового пятна вдруг появляется пешеход, лось, огромная яма или еще какая-нибудь неприятность, у пилота практически не остается времени на реагирование. Результат — ДТП. А всего-то надо было время от времени протирать фары тряпочкой.

Чистота лобового стекла не менее важна. Когда на него налипает что-то снаружи, особенно ночью, большинство водителей немедленной включают стеклоочиститель и убирают помеху для обзора. Однако самые коварные загрязнения «живут» не на внешней, а на внутренней стороне лобового стекла! Особенно это касается машин с курящими водителями, кстати. Изнутри стекла покрываются почти незаметным днем налетом.

Он начинает играть свою коварную роль ночью, когда свет встречного танспорта попадает на лобовое стекло и эта муть начинает «светиться», застилая обзор водителю. В какой-то момент «сияние» перед глазами может помешать вовремя войти в поворот, заметить посторонний предмет на дороге, среагировать на торможение впереди идущего авто и т. п. В общем, и тут чистота — залог здоровья!

Еще одна из самых распространенных водительских ошибок в темное время суток характерна для пограничных периодов: между днем и ночью или наоборот — между ночью и днем. При этом светлое небо создает иллюзию хорошей видимости и рулевой иной раз выключает фары, увеличивает скорость, держит малую дистанцию до впереди идущего и вообще ведет себя «по-дневному». А между тем, в сумеречных тенях по курсу может объявиться внезапный пешеход или такой же «экономящий освещение» драйвер во встречной легковушке, например. И потом все удивляются: как же могла произойти такая авария «на ровном месте» — на пустой прямой сухой дороге, на разрешенных скоростях и т. п.

Серьезная ошибка — на ночной дороге проходить крутые повороты на большой скорости. Причем, это касается любых условий: и в чистом поле, и в лесистой местности. Дело в том, что при подходе к повороту фары, как им и положено, светят преимущественно вперед. При этом сам поворот остается в темноте до самого последнего момента.

Если дело происходит на незнакомой дроге, то в такой ситуации водитель не имеет даже возможности оценить радиус поворота, кривизну покрытия и адекватно подготовиться к условиям виража. Поэтому перед любым серьезным изгибом трассы, ночью стоит сильно сбрасывать скорость и быть готовым к экстренному торможению и рулению. Ведь в темноте может оказаться все что угодно: заглохший трактор, упавший со строительного грузовика бетонный блок, или, наконец, дикой глубины выбоина в асфальте.

Заговорив о грузовиках на ночной дороге, просто нельзя не остановиться на вопросе, связанном с большегрузами. Самая главная ошибка водителя легковушки — на многополосной магистрали двигаться справа от «дальнобоя» или грузовика, вровень с его кабиной. Этого и днем то следует избегать, а ночью такое поведение вообще смерти подобно. У большинства водителей большегрузов, на самом деле, имеются большие проблемы с обнаружением соседа по потоку в этой зоне. У кого-то зеркала ее не захватывают, а кто-то просто невнимателен по жизни. Результат один — перестроение вправо, прямо в идущую параллельным курсом легковушку. А потом — попытки оправдаться за устроенную аварию ссылками на некую «мертвую зону справа». Так что лучше в ней не оказываться, особенно ночью.

Второй тип «ночного сюрприза» от грузовиков, о котором категорически нельзя забывать, касается габаритов перевозимого ими груза. Сзади или с боков кузова или прицепа вполне может торчать или свешиваться какая-нибудь длинная железяка. Днем ее отлично видно, а ночью — нет, поскольку располагаться она может выше светового конуса фар легковушки особенно в момент, когда та приближается почти вплотную к большегрузу.

Недооценка талантов грузоперевозчиков на смертельно опасные идиотизмы может стать последней ошибкой водителя легковой машины, выбравшего слишком малую дистанцию или боковой интервал при обгоне «дальнобоя» или впритирку разъезжающегося со встречным самосвалом.

Отдельная опасность на ночной трассе — ослепление от света фар встречных машин. Ошибка — стараться неотрывно пробить взглядом это сияние. Опытные ездоки по ночным дорогам советуют поступать несколько по-другому. Если поток встречных непрерывен и от света никуда не деться, лучший вариант — пристроиться за кормой большегруза и, по возможности, сместиться правее. При этом, во-первых, ваши глаза будут прикрыты широкой кормой «дальнобоя» от света приближающихся издалека спереди машин, а от фар тех, которые поближе можно уберечься, глядя в сторону правой обочины. Во-вторых, тяжелая фура, к которой вы пристроились, в случае аварийной ситуации впереди, первая примет на себя удар.

Особенно неприятен свет встречных машин в моменты, когда вы оказываетесь на вершине подъема дороги или в похожей ситуации. Избежать ослепления в такие моменты можно одним способом: непосредственно перед мгновением, когда вам по глазам должен хлестнуть «ксенон» встречного кроссовера, следует прищурить веки и отвести взгляд правее, в сторону темной обочины. Так можно избежать ошибки не опытного драйвера, который в конце каждого подъема слепнет и, фактически, теряет ориентацию в пространстве из-за этого.

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25 сентября 2018
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