Пять смертельных ошибок ночного вождения, которые совершают даже опытные водители

На ночной дороге критичными могут стать даже незначительные мелочи, на которые днем никто внимания не обращает. Одна из самых распространенных ошибок ночью — не обращать внимания на чистоту оптики машины и ее лобового стекла. В городе, где уличное освещение позволяет даже в темноте видеть далеко и много, идеальную чистоту фар и стоп-сигналов можно не поддерживать. И большинство горожан не имеют привычки постоянно протирать их от грязи, пыли и прилипших насекомых.

Выезжая на ночное загородное шоссе, они точно так же не беспокоятся по этому поводу, даже если поездка проходит в дождь или просто в сырую погоду, когда и фары, и стоп-сигналы очень быстро покрываются коркой грязи. В результате водитель видит только небольшое пятнышко освещенного асфальта перед машиной. И когда в границах этого светового пятна вдруг появляется пешеход, лось, огромная яма или еще какая-нибудь неприятность, у пилота практически не остается времени на реагирование. Результат — ДТП. А всего-то надо было время от времени протирать фары тряпочкой.

Чистота лобового стекла не менее важна. Когда на него налипает что-то снаружи, особенно ночью, большинство водителей немедленной включают стеклоочиститель и убирают помеху для обзора. Однако самые коварные загрязнения «живут» не на внешней, а на внутренней стороне лобового стекла! Особенно это касается машин с курящими водителями, кстати. Изнутри стекла покрываются почти незаметным днем налетом.