Volkswagen Jetta получила новую версию GLI

Все подробности VW о «заряженной» Jetta пока раскрывать не спешит. Производитель сообщил лишь, что новинка получит пятиспицивые колесные диски и двухцветную окраску кузова с черной крышей.

Эксперты утверждают, что инженеры оснастят Jetta GLI мотором, унаследованным от Volkswagen Golf GTI: двухлитровым турбированным дизелем мощностью 220 л. с. и 349 Нм крутящего момента, агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонным «автоматом». Во всяком случае, об этом сообщает издание AutoBlog.

Стоит отметить, что Volkswagen Jetta GLI был разработан специально для покупателей Северной Америки. Приедет ли машина на другие рынки, пока не известно.

Стоит напомнить, что у нас VW Jetta представлен c четырьмя бензиновыми моторами мощностью 90, 110, 125 и 150 л. с. Стоимость автомобиля начинается от 1 049 000 рублей.