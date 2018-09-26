Страховщики отказали депутатам Госдумы в здравом смысле

Вполне логичная законодательная инициатива депутатов Госдумы от фракции ЛДПР о выплате компенсации по ОСАГО пострадавшим в ДТП даже при при отсутствии страховки у виновника аварии потерпела фиаско, еще даже не пройдя первого чтения. Страховщики назвали ее ротиворечащей самому смыслу страхования, усомнившись тем самым в здравомыслии народных избранников.
Ефим Розкин

Напомним, что соответствующая поправка в законодательство об ОСАГО была внесена фракцией ЛДПР на рассмотрение Госдумы 21 сентября 2018. Согласно ей, автовладелец, застрахованный по ОСАГО, мог бы получать у своей страховой компании компенсацию за причиненный ему ущерб даже в том случае, если у виновника аварии полиса «автогражданки» нет, или он просрочен. Депутатская логика выглядит более, чем убедительной:

– Мы предлагаем переложить бремя взыскания компенсации с виновного на страховую компанию пострадавшего в ДТП, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Иными словами, депутаты всего-навсего предлагают страховщикам стать более лояльными к своим клиентам (особенно учитывая высокую стоимость полиса ОСАГО, которая к тому же еще значительно вырастет в самое ближайшее время), компенсируя им понесенный ущерб, а затем самостоятельно взыскивая выплаченные суммы с нерадивого виновника дорожного инцидента. Страховым, учитывая их мощные штаты квалифицированных юристов, отсудить у аварийщика деньги куда проще, чем простому гражданину.

Однако (как, впрочем, и ожидалось) страховщики приняли предложение в штыки:

Фото: Московский Комсомолец

– Данная инициатива противоречит самому смыслу страхования, поскольку по ОСАГО страхуется именно ответственность причинителя вреда, и если ответственность причинителя вреда не застрахована, то как может осуществляться страховая выплата, — заявил на днях начальник управления методологии страхования «Российского союза автостраховщиков» Михаил Порватов.

Однако этот посыл только на первый взгляд выглядит логичным. Ведь тот самый «смысл страхования», на который ссылается функционер, глобально заключается в том, чтобы добросовестный гражданин, имеющий полис, в любом случае мог получить по нему страховые компенсации, на чем и настаивают депутаты. И не задумывался, как потом страховщик будет разруливать ситуацию с «безполисным» аварийщиком. Другое дело, что наказывать таких безответственных водителей (а их в стране, по самым скромным подсчетам, более двух миллионов) нужно жестко — как минимум колоссальными штрафами, а как максимум — уголовно преследовать, как это делается в ряде других стран…

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26 сентября 2018
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