Страховщики отказали депутатам Госдумы в здравом смысле

Напомним, что соответствующая поправка в законодательство об ОСАГО была внесена фракцией ЛДПР на рассмотрение Госдумы 21 сентября 2018. Согласно ей, автовладелец, застрахованный по ОСАГО, мог бы получать у своей страховой компании компенсацию за причиненный ему ущерб даже в том случае, если у виновника аварии полиса «автогражданки» нет, или он просрочен. Депутатская логика выглядит более, чем убедительной:

– Мы предлагаем переложить бремя взыскания компенсации с виновного на страховую компанию пострадавшего в ДТП, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Иными словами, депутаты всего-навсего предлагают страховщикам стать более лояльными к своим клиентам (особенно учитывая высокую стоимость полиса ОСАГО, которая к тому же еще значительно вырастет в самое ближайшее время), компенсируя им понесенный ущерб, а затем самостоятельно взыскивая выплаченные суммы с нерадивого виновника дорожного инцидента. Страховым, учитывая их мощные штаты квалифицированных юристов, отсудить у аварийщика деньги куда проще, чем простому гражданину.

Однако (как, впрочем, и ожидалось) страховщики приняли предложение в штыки: