KIA Soul, Rio и X-Line получили новые версии для России

Седан KIA Rio, хетчбэк Rio X-Line в представленной версии построены на комплектациях Luxe. Оба автомобиля оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с. в паре с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП.

Обе модели получили информационно-развлекательную систему с семидюймовым экраном и возможностью подключать смартфон через Bluetooth, а также камеру заднего вида.Среди прочих «фишек» — светодиодные фонари и весьма полезный датчик дождя. Ценник на KIA Rio RedLine стартует от 854 900 рублей, а на X-Line — от 894 900 «деревянных».

KIA Soul RedLine собрали на основе комплектаций Comfort и Luxe. В первом случае псевдокроссовер приводится в движение 124-сильным мотором объемом 1,6 л, а во втором — двухлитровым двигателем с отдачей в 150 «лошадей».

Компактный «паркетник» нового семейства может похвастать наличием круиз-контроля, бесключевого доступа в салон и функцией запуска мотора кнопкой. Здесь же — задний парктроник и светодиоды в оптике. Кроме того, индивидивидуальности машине добавляетдекоративный пластиковый обвес с деталями красного и серебристого цветов. Прайс на автомобиль — от 1 124 900 рублей.

Стоит напомнить, что ровно года назад корейцы представили в версии Red Line четыре модели из своей линейки: Soul прошлого модельного года, кроссовер Sportage, седан Optima, хетчбэк Сee’d и универсал Сee’d SW.