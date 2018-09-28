5 действенных способов сэкономить на ТО и ремонте автомобиля

Обслуживание автомобиля — удовольствие не из дешевых. И как показывает практика, пугающие суммы во многом обусловлены высокими ценами на запасные части. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как сэкономить на деталях, чтобы это не отражалось на качестве ремонта.
Очередное техническое обслуживание и внеплановый ремонт всегда бьют по кошельку среднестатистического автовладельца. И потому совершенно не удивительно, что водители, желая как можно больше сэкономить, подыскивают «серые» автосервисы, которые в отличие от «официалов» не дерут с клиентов по три шкуры.
А ведь мало кто задумывается, что работы стоят недорого — автомобилистов, как правило, разоряют запчасти, составляющие порядка 70% от суммы чека. Если вы хотите бюджетно ремонтировать машину, то отказывайтесь от предложений дилеров и подбирайте комплектующие самостоятельно. При соблюдении нескольких простых правил это поможет существенно сэкономить.
«НЕТ» МЕЛКИМ ТОРГОВЦАМ
Необходимую запчасть предлагают сразу несколько магазинов? Отдайте предпочтение известному — тому, что имеет хорошую репутацию на рынке: шансы получить вместо качественной детали дешевую подделку сведутся к минимуму. Еще одно преимущество крупных компаний — наличие собственных бонусных программ для постоянных клиентов. Даже незначительная скидка в 1—5% лишней совсем не будет.
ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ХУЖЕ
Не стоит гоняться за низкими прайсами — помните, что в среднем разница в цене может колебаться в пределах 10—20%. Если запчасть предлагают совсем уж за копейки, наверняка, вам пытаются впихнуть контрафакт. Ну или крайне ненадежный продукт, который откажет чуть ли не сразу после того, как вы покинете стены автосервиса. Скупой, как известно, платит дважды.
Ожидаете, что через пару месяцев предстоит пройти технического обслуживание или осуществить какой-либо ремонт? Закажите расходники заранее в интернет-магазине! Ни для кого не секрет, что на прилавках товары лежат с повышенной наценкой — продавцу ведь нужно покрывать расходы на аренду помещения, логистику и прочее. Обращаясь к сетевым маркетам — только проверенным — можно сэкономить до 3—5%.
ТОЧНО В СРОК
Не откладывайте решение проблем с машиной в долгий ящик — если авто намекает индикацией на щитке приборов, посторонними звуками или прочими сигналами на неисправность, поспешите в сервис. Чем раньше мастера выявят дефект, тем дешевле вам обойдется ремонт.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Нередко дилеры — как официальные, так и «серые» — проводят различные акции, позволяющие существенно сэкономить на тех или иных процедурах. Нередко они запускают «пакетные» предложения, куда входят и работы, и запчасти по сниженной цене. Если вы помните о том, что совсем скоро нужно будет, например, менять моторное масло, то почему бы не воспользоваться хорошей скидкой?