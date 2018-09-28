5 действенных способов сэкономить на ТО и ремонте автомобиля

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Ожидаете, что через пару месяцев предстоит пройти технического обслуживание или осуществить какой-либо ремонт? Закажите расходники заранее в интернет-магазине! Ни для кого не секрет, что на прилавках товары лежат с повышенной наценкой — продавцу ведь нужно покрывать расходы на аренду помещения, логистику и прочее. Обращаясь к сетевым маркетам — только проверенным — можно сэкономить до 3—5%.

ТОЧНО В СРОК

Не откладывайте решение проблем с машиной в долгий ящик — если авто намекает индикацией на щитке приборов, посторонними звуками или прочими сигналами на неисправность, поспешите в сервис. Чем раньше мастера выявят дефект, тем дешевле вам обойдется ремонт.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Нередко дилеры — как официальные, так и «серые» — проводят различные акции, позволяющие существенно сэкономить на тех или иных процедурах. Нередко они запускают «пакетные» предложения, куда входят и работы, и запчасти по сниженной цене. Если вы помните о том, что совсем скоро нужно будет, например, менять моторное масло, то почему бы не воспользоваться хорошей скидкой?