Чем можно поплатиться за остановку на обочине

Представители «Автодора» рассказали, что на трассах, находящихся под их управлением (М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и А-107 «Московское малое кольцо») с начала года зафиксировано 114 аварий с участием стоящих на обочине машин. По статистике подобные ДТП занимают четвертое место по аварийности: чаще бьются только при участии двух едущих авто, при наезде на отбойники или пешеходов.

Только представьте: разрешенная скорость на больших трассах — 110 — 130 км/ч. Стоит прибавить к этим цифрам еще 20 км/ч, за которые не приходит штраф. Страшно представить, что будет, если на такой скорости прилетит какой-нибудь большегруз в стоячую легковушку.