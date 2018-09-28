Чем можно поплатиться за остановку на обочине

Никогда не стоит забывать простые правила: за сплошной полосой на обочине справа останавливаться можно только по экстренным причинам, когда дальше продолжать движение нет возможности. Наезд на машину на обочине — явление довольно частое и особенно опасное для здоровья на скоростных автомагистралях. И вот почему.
Представители «Автодора» рассказали, что на трассах, находящихся под их управлением (М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и А-107 «Московское малое кольцо») с начала года зафиксировано 114 аварий с участием стоящих на обочине машин. По статистике подобные ДТП занимают четвертое место по аварийности: чаще бьются только при участии двух едущих авто, при наезде на отбойники или пешеходов.
Только представьте: разрешенная скорость на больших трассах — 110 — 130 км/ч. Стоит прибавить к этим цифрам еще 20 км/ч, за которые не приходит штраф. Страшно представить, что будет, если на такой скорости прилетит какой-нибудь большегруз в стоячую легковушку.
Взгляните на несколько последних печальных примеров: 13 сентября на трассе М-11 погиб один аварийный комиссар, 18 сентября на М-4 в авариях на обочине лишились жизни пять человек и 12 были ранены, а 25 сентября на М-11 еще двое погибли и девять — травмированы.
Если все-таки остановиться пришлось, то, соблюдая ПДД, нужно включить «аварийку», надеть спецжелет и выставить в 30 м за машиной светоотражающий знак аварийной оставновки, а на «платниках» необходимо сразу вызывать машину аварийных комиссаров.
Не стоит забывать, что при современной инфраструктуре вдоль дорог благоустроено множество специально оборудованных и безопасных стоянок для отдыха, шопинга и заправки.