Продажи Mitsubishi в России растут за счет «вкусных» автокредитов

В итоге за восемь месяцев текущего года в кредит было реализовано в 2,5 раза больше новых автомобилей Mitsubishi, чем за тот же период 2017 года (9573 и 3789 единицы соответственно). И если учесть, что АО «МС Банк Рус» присутствует на отечественном рынке меньше пяти лет, то его 4-е место по выданным автокредитам среди каптивных банков, и 9-е среди всех банков страны многое говорят о его клиентоориентированности.

– Потрясающие результаты кредитных продаж определенно характеризуют наш банк как надежный и быстро развивающийся, с доступными кредитными ставками и удобным сервисом для покупателей автомобилей. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi, компанией ООО «ММС Рус», наши результаты будут только расти, и мы достигнем поставленных в 2018 году целей', — заявил порталу «АвтоВзгляд» председатель правления банка г-н Саваии Норихиро.

Напомним, что сегодня самой востребованной моделью Mitsubishi в России остается кроссовер Outlander. Его же наиболее охотно приобретают в кредит: за 8 месяцев 2018 года с помощью кредитов от АО «МС Банк Рус» продано 6872 таких автомобиля. А в целом модельная линейка марки в РФ состоит из россоверов ASX, Eclipse Cross, Outlander и Outlander GT, внедорожников Pajero и Pajero Sport и пикапа L200. В этом году автостроитель планирует реализовать в России 40 000 автомобилей — на 60% больше, чем в году минувшем.