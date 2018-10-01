Как ГИБДД штрафует за неисправную подсветку номера

Представьте ситуацию, что в темное время суток вы едете домой в прекрасном расположении духа, и вдруг вас останавливает инспектор ГИБДД. Вы на все сто процентов уверены, что кристально чисты перед законом, поэтому без тени сомнения и намека на тревогу паркуетесь у обочины и с доброй улыбкой протягиваете стражу порядка документы.

Но тут суровый сотрудник вас ошарашивает, что автомобиль не соответствует требованиям безопасности, потому что у него не работают в установленном режиме внешние световые приборы, и не читаются номера. Конечно, вам не лень покинуть машин и обойти вокруг нее пару раз, чтобы убедиться — передние фары, задняя оптика и поворотники работают исправно, а регистрационные знаки вполне различимы.

Но полицейский с заговорщицким видом отводит вас от автомобиля на двадцать метров и просит вас прочитать задний номер с этого расстояния. И тут вы понимаете, что это невозможно, поскольку из двух лампочек, которые его освещают, одна не горит совсем, а вторая мерцает тусклым, едва заметным светом.