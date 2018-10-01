Как ГИБДД штрафует за неисправную подсветку номера

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Незнание закона не освобождает гражданина от ответственности, поэтому максимальная осведомленность в тонкостях ПДД и КоАП сэкономит водителю деньги, избавив его от необходимости платить штраф. Ведь нарваться на санкции можно буквально на ровном месте и за сущую мелочь.
Иван Флягин

Представьте ситуацию, что в темное время суток вы едете домой в прекрасном расположении духа, и вдруг вас останавливает инспектор ГИБДД. Вы на все сто процентов уверены, что кристально чисты перед законом, поэтому без тени сомнения и намека на тревогу паркуетесь у обочины и с доброй улыбкой протягиваете стражу порядка документы.

Но тут суровый сотрудник вас ошарашивает, что автомобиль не соответствует требованиям безопасности, потому что у него не работают в установленном режиме внешние световые приборы, и не читаются номера. Конечно, вам не лень покинуть машин и обойти вокруг нее пару раз, чтобы убедиться — передние фары, задняя оптика и поворотники работают исправно, а регистрационные знаки вполне различимы.

Но полицейский с заговорщицким видом отводит вас от автомобиля на двадцать метров и просит вас прочитать задний номер с этого расстояния. И тут вы понимаете, что это невозможно, поскольку из двух лампочек, которые его освещают, одна не горит совсем, а вторая мерцает тусклым, едва заметным светом.

А по закону задний государственный регистрационный знак признается нестандартным, если с расстояния двадцати метров в темное время суток не читается хотя бы одна из его букв или цифр. В результате на основании сатьи 12.3 Администартивного кодекса за управление с нечитаемым и нестандартным номером вам грозит один из двух приговоров: предупреждение или штраф в 500 рублей. Имейте в виду, такое наказание может быть наложено только в темное время суток, и только за нечитаемый задний номер — о переднем речь не идет.

Впрочем, даже если цифры и буквы хорошо видны при одной работающей лампочке, вам могут предъявить те же санкции по другой статье КоАП — 12.5, которая запрещает эксплуатацию автомобиля с неисправным внешним световым прибором. Ведь таковым в том числе считается подсветка заднего номера, и если гаишник найдет возможность обнаружить там неисправную лампочку средь бела дня, вам грозят вышеуказанные санкции.

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1 октября 2018
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