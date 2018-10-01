Toyota Fortuner в России получил спортивную версию

Фото: Toyota
Японцы привезли на российский рынок Toyota Fortuner в новой спортивной версии TRD (Toyota Racing Development). Новинка стала выглядеть брутальнее за счет переднего и заднего бамперов с минимальным количеством хрома, который заменили черные глянцевые элементы. Довершает образ логотип TRD алого цвета на фальшрадиаторной решетке.
Светлана Ермолаева

На этом перечень деталей, призванных наградить внедорожник спортивным характером, заканчивается. Toyota Fortuner TRD собран на базе авто в комплектации «Элеганс», от которого спортверсия получила основной пакет оснащения.

Такой «вездеход» приводится в движение турбированной дизельной «четверкой» объемом 2,8 л и мощностью 177 л. с. вкупе с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Покупателя должны порадовать светодиодная головная оптика, климат-контроль и мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю семь дюймов. Не стоит оставлять без внимания семь подушек безопасности, круиз-контроль и камеру заднего вида. Кстати, бардачок автомобиля имеет несколько отделений, среди которых одно — с подогревом, а другое — с охлаждением.

Ценник на Toyota Fortuner TRD начинается от 2 866 000 рублей, а на внедорожник в комплектации «Элеганс» — для сравнения — от 2 718 000 «деревянных».

Стоит напомнить, что Toyota Racing Development — это заводское подразделение бренда, ведущее разработку и подготовку спортивных автомобилей производителя. Кроме того, TRD занимается тюнингом серийных авто Toyota.

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1 октября 2018
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