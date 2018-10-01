Toyota Fortuner в России получил спортивную версию

На этом перечень деталей, призванных наградить внедорожник спортивным характером, заканчивается. Toyota Fortuner TRD собран на базе авто в комплектации «Элеганс», от которого спортверсия получила основной пакет оснащения.

Такой «вездеход» приводится в движение турбированной дизельной «четверкой» объемом 2,8 л и мощностью 177 л. с. вкупе с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Покупателя должны порадовать светодиодная головная оптика, климат-контроль и мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю семь дюймов. Не стоит оставлять без внимания семь подушек безопасности, круиз-контроль и камеру заднего вида. Кстати, бардачок автомобиля имеет несколько отделений, среди которых одно — с подогревом, а другое — с охлаждением.

Ценник на Toyota Fortuner TRD начинается от 2 866 000 рублей, а на внедорожник в комплектации «Элеганс» — для сравнения — от 2 718 000 «деревянных».

Стоит напомнить, что Toyota Racing Development — это заводское подразделение бренда, ведущее разработку и подготовку спортивных автомобилей производителя. Кроме того, TRD занимается тюнингом серийных авто Toyota.