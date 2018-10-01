Продажи кроссоверов в августе поставили рекорд

Отмечается, что самая высокая доля реализованных у нас «паркетников» и «вездеходов» ранее была зафиксирована в декабре прошлого года. Тогда производители смогли продать столько автомобилей SUV, что они заняли 46,2% от объема рынка, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что уже который месяц лидером продаж в сегменте значится Hyundai Creta, разошедшаяся в августе тиражом в 5274 экземпляров.

Hyundai Creta предложена у нас с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» или с шестискоростной автоматической коробкой передач. Кроме этого, в силовую линейку вошел еще один двигатель: 150-сильный объемом 2 л, агрегатированный исключительно с «автоматом». Ценник на модель стартует от 879 900 рублей.