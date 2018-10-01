5 бюджетных новинок Парижского автосалона, которые ждут в России

KIA PRO CEED

Корейцы отчитались любопытным сочинением на тему Pro Ceed. Точнее, сразу двумя — «подогретым» хетчбэком с литерой GT и пятидверным «вагоном» с модным нынче обозначением Shooting Brake. Оба автомобиля обзавелись 1,6-литровым, довольно бодрым турбодвижком, выдувающим 204 л. с. мощности и 265 Нм крутящего момента.

Консервативно настроенные фанаты скорости смогут работать механической коробкой передач о пяти ступенях, а для более ленивых найдется «робот» с двойным сцеплением. К ювелирным настройкам шасси приложили руки мастера спортивного подразделения KIA, а над дизайном на славу потрудились европейские художники. Агрессивный нрав автомобиля выдают увеличенные воздухозаборники, задние диффузор и спойлер.