5 бюджетных новинок Парижского автосалона, которые ждут в России

Рассказывать о новом Mercedes-Benz В-класса, свежем кроссовере SEAT и никому не нужных, кроме гринписовцев, электрических премьерах мы не будем. А вот о машинах, в той или иной степени интересных российским потребителям, поговорим не без удовольствия.
KIA PRO CEED
Корейцы отчитались любопытным сочинением на тему Pro Ceed. Точнее, сразу двумя — «подогретым» хетчбэком с литерой GT и пятидверным «вагоном» с модным нынче обозначением Shooting Brake. Оба автомобиля обзавелись 1,6-литровым, довольно бодрым турбодвижком, выдувающим 204 л. с. мощности и 265 Нм крутящего момента.
Консервативно настроенные фанаты скорости смогут работать механической коробкой передач о пяти ступенях, а для более ленивых найдется «робот» с двойным сцеплением. К ювелирным настройкам шасси приложили руки мастера спортивного подразделения KIA, а над дизайном на славу потрудились европейские художники. Агрессивный нрав автомобиля выдают увеличенные воздухозаборники, задние диффузор и спойлер.
HYUNDAI I30
Кому там еще один Golf по-корейски? Да не абы какой, а снова со спортивными нотками. Характерный обвес, контрастная окраска бамперов, «двухстволка» выхлопной системы и изящные колесные диски из легкого сплава — этим и не только будут сражать наповал азиаты поклонников юрких и практичных хетчбэков.
Принадлежность автомобиля к фитнес-сегменту выдают шильдики N Line, а за его динамические повадки отвечает 140-сильный бензиновый мотор с наддувом. Альтернативой может стать дизель мощностью 136 сил. Коробка передач — на выбор — семискоростной «робот» с двумя сцеплениями или «механика».
SKODA VISION RS
Как вам такая замена Skoda Rapid? На наш взгляд, весьма амбициозное решение приняли чехи, выпустив «ралли-спортивный» хетчбэк с гибридной силовой установкой под капотом. Классический 150-сильный бензиновый мотор в содружестве с движком на электротяге выдает пиковые 245 л. с. — благодаря такому тандему Vision RS свою первую сотню с места делает за 7,1 секунды.
Закончилась «горючка» — не беда: на электричестве ваша пятая точка проедет еще не менее 70 километров. Если, конечно, традиционно для российских реалий не помешают пробки и сильный мороз. А еще владелец пока только концептуального авто сможет похвастать перед соседом ковриками из волокон ананасовых листьев.
VOLKSWAGEN T-CROSS
А вот и он — потенциальный «убийца» кроссовера Hyundai Creta, сильно затуманившего мозг российским потребителям. «Немец» всерьез намерен навести шороху в сегменте компактных SUV — не в последнюю очередь благодаря умным опциям, броскому дизайну, резвым и в то же время экономичным моторам. Самым лютым станет двигатель о 150 «скакунах», чья мощность будет передаваться на все четыре колеса.
Про эргономику, отточенное рулевое управление и выверенные настройки подвески можно даже и не упоминать — назовите хоть одну модель Volkswagen, где с этим проблемы.
RENAULT KADJAR
Многообещающий кроссовер Kadjar скромно пережил обновления, выраженные в более массивной решетке радиатора, светодиодных повторителях поворота и свежих бамперах с иным дизайном противотуманок и отражателей. Добавьте сюда модную юбку, обилие хрома и повеселевшие колесные диски большего диаметра — вот вам и новичок с истинным французским шармом против русских дорог.
Задор автомобилю придают турбина и мотор мощностью 160 л. с., а для приверженцев тяжелого топлива имеется пара дизелей, самым шустрым из которых является 150-сильный агрегат.