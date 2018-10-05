Toyota отзывает больше 2,4 млн. автомобилей по всему миру

Фото: Toyota
Компания Toyota объявила о глобальном отзыве, который затронет сразу 2,43 млн. автомобилей. Компания охватывает машины, выпущенные с октября 2008 по ноябрь 2014 года. Сервисную акцию производителю пришлось запустить из-за неполадок в силовой установке, некорректная работа которой может привести к остановке агрегата.
Светлана Ермолаева

Речь идет о моделях Toyota Auris и Prius. Представители бренда отмечают, если дефект проявится на высоких скоростях, то это может привести к аварийной ситуации. Для устранения неполадки необходимо перепрограммировать блок управления силового агрегата. Эта процедура должна занять около 40 минут.

Больше всего автомобилей с браком может оказаться в Японии: там под отзывную компанию попадают около 1,25 млн. машин. Еще 830 000 единиц нужно проверить в Северной Америке и 290 000 автомобилей, реализованных в европейских странах. Гибридные легковушки с возможными неполадками продавались так же в Китае, Африке и других регионах.

В России Toyota Prius с неподключаемой гибридной установкой представлена в единственной комплектации Luxe. Комбинированный силовой агрегат состоит из 98-сильного бензинового мотора вкупе с электродвигателем мощностью 53 кВт (72 л. с.). В смешанном цикле хетчбэк расходует 3,0 л топлива на 100 пути. Ценник на авто стартует от 2 252 000 рублей.

двигатель, авария, ремонт, гибриды, гибридные авто
5 октября 2018
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