Рост автомобильных продаж в России заметно снизил темпы

За первые три квартала российским официальным дилерам удалось продать 1 297 432 новых автомобиля. Это больше количества, зафиксированного за тот же период в прошлом году на 14,9%.

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозируют, что всего за этот год с учетом грядущего двухпроцентного повышения НДС рынок сбыта покажет динамику в 13% и превысит 1,8 млн. единиц техники.

LADA против KIA

ТОП-5 самых успешных производителей в сентябре составили все те же бренды: лидером традиционно стала LADA (31 173 автомобиля, +10%), второе место получила KIA (18 911 машин, +1%), в третью строчку вписался Hyundai (16 100 единиц, +1%). Четвертую и пятую позиции заняли Toyota (11 237 экземпляров, +48%) и Renault (10 398 штук, −18%) соответственно, поменявшись с августа местами.

ТОЛЬКО ЛОКАЛИЗАЦИЯ

А десятка самых популярных авто с прошлого месяца претерпела довольно значительные изменения, при этом все машины ТОП-10 — российской сборки. Первое место досталось обновленной LADA Granta (9936 автомобилей), второе — LADA Vesta (9053 штуки), обладавшая пальмой первенства все три летних месяца. Тройку лидеров закрывает KIA Rio (7900 машин).

HYUNDAI РУЛИТ

На четвертой и пятой строчках поселились две Hyundai: Solaris (6295 авто) и Creta (5876 единиц). На остальных позициях модели прописались в таком порядке: VW Polo (5051 экземпляр), LADA Largus (4115 автомобилей), Toyota RAV 4 (3851), Renault Duster (3780) и Toyota Camry (3240), которой удалось подняться с 17-й строки.