Названы российские цены на новый BMW 3-й серии

BMW 320d и 320d xDrive комплектуются 190-сильным дизелем с крутящим моментом 400 Нм и объемом 2,0 л, совмещенном с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой мотор помогает ускорить машину с нуля до 100 км/ч за 7,1 секунды, а максимальная скорость машины ограничена 240 км/ч.

Прайс на заднеприводный седан после смены поколения стартует от 2 580 000 рублей, а стоимость авто с приводом на обе оси — от 2 720 000 «деревянных».

BMW 330i с двухлитровой бензиновой «четверккой» мощностью 258 л. с. (400 Нм максимального крутящего момента) в паре с тем же «автоматом» оценили в 2 870 000 рублей. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 5,8 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая BMW 3-й серии немного выросла по сравнению со своим предшественником. Модель в новом поколении получила более массивную радиаторную решетку и яркую «мускулистую» внешность. Продажи нового седана стартуют девятого октября.