Чем опасен бесключевой доступ в автомобиль

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Прошли времена, когда умный смарт-ключ был привилегией авто исключительно премиального сегмента. Спору нет, эта опция действительно удобна — охранная сигнализация распознает владельца и автоматически открывает двери. Но в то же время бесключевой доступ остается желанной приманкой для угонщиков. Как обезопасить себя от взлома машины, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Количество угонов машин, оснащенных системой бесключевого доступа растет с каждым месяцем. Злоумышленники успешно осваивают радиоэлектронное оборудование, с помощью которого легко взломать даже самые инновационные автомобильные охранные системы. Как это происходит?

Принцип работы смарт-ключа

Функция бесконтактного доступа у разных производителей обозначается по-своему — Smart Key, Keyless Entry, Kessey, Keyless Go, InteIligent Key и т. д. Она работает на основе бесконтактной авторизации владельца по брелоку, в котором запрограммирован индивидуальный код. На определенном расстоянии система его считывает, обрабатывает, а потом между ней и ключом происходит обмен установленными «паролями» по заданному алгоритму. В результате сигнализация деактивируется, и, если ключ находится в салоне авто, водителю только остается нажать кнопку запуска двигателя.

Как происходит взлом

Главная задача преступников — с помощью радиоприемника уловить сигнал с хозяйского ключа-брелока. Иногда для этого злоумышленнику достаточно пройтись под окнами жилого дома, а нередко приходится зайти в подъезд и сканировать радиоэфир прямо у входных дверей в квартиры. Еще проще считать код на парковках у магазинов, когда угонщик «пасет» водителя от его автомобиля.

Зафиксированный сигнал с помощью радиоусилителя передается на ретранслятор сообщника, который находится вблизи машины. Охранная система улавливает необходимую информацию, обрабатывает ее, и машина снимается с сигнализации. На все про все может потребоваться лишь одна минута. Для специалистов в этой области реализовать свой злой умысел проще простого — ведь все необходимое оборудование легко приобрести в онлайн-сервисах.

Как себя обезопасить

Прежде всего бесконтактный ключ от автомобиля необходимо хранить у себя в квартире подальше от входной двери и окон — особенно, если вы живете на нижних этажах многоквартирного дома. А еще лучше держать его в специальном чехле или коробке, которые подавляют передаваемый радиосигнал. На худой конец, можно завернуть брелок в фольгу, которая также заглушит подачу информации.

Что касается дополнительных механических противоугонных средств — таких как блокираторы на руль или педали, то они действительно не будут лишними. Хотя зачем тогда нужен «умный ключ»? Он позволяет без лишних хлопот открыть автомобиль, но потом водителю все равно придется озадачиться разблокировкой замка мультилока.

Более оптимальным вариантом считается особая прошивка системы и установка дополнительной метки, работающей по другим алгоритмам и в ином диапазоне, чем штатный вариант. Усовершенствовать функцию смарт-ключа, чтобы она ввела в заблуждение угонщиков, можно с помощью квалицированных специалистов в автосервисе.

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4 октября 2018
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