Чем опасен бесключевой доступ в автомобиль

Количество угонов машин, оснащенных системой бесключевого доступа растет с каждым месяцем. Злоумышленники успешно осваивают радиоэлектронное оборудование, с помощью которого легко взломать даже самые инновационные автомобильные охранные системы. Как это происходит?

Принцип работы смарт-ключа

Функция бесконтактного доступа у разных производителей обозначается по-своему — Smart Key, Keyless Entry, Kessey, Keyless Go, InteIligent Key и т. д. Она работает на основе бесконтактной авторизации владельца по брелоку, в котором запрограммирован индивидуальный код. На определенном расстоянии система его считывает, обрабатывает, а потом между ней и ключом происходит обмен установленными «паролями» по заданному алгоритму. В результате сигнализация деактивируется, и, если ключ находится в салоне авто, водителю только остается нажать кнопку запуска двигателя.

Как происходит взлом

Главная задача преступников — с помощью радиоприемника уловить сигнал с хозяйского ключа-брелока. Иногда для этого злоумышленнику достаточно пройтись под окнами жилого дома, а нередко приходится зайти в подъезд и сканировать радиоэфир прямо у входных дверей в квартиры. Еще проще считать код на парковках у магазинов, когда угонщик «пасет» водителя от его автомобиля.