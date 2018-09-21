В России подсчитаны все автомобили с правым расположением руля

Все же автомобили с правым рулем по большей части — это легковые авто, таких машин в России зарегистрировано 3,5 млн. единиц, то есть 8,1% от числа всех личных автомобилей. Гораздо меньше у нас легкого коммерческого транспорта с нестандартным расположением рулевого колеса: 530 700 экземпляров, что равно доле в 13% от всех LCV на российских дорогах.

«Праворульных» грузовиков еще меньше: всего 121 800 машин или 3,3% от общего количества большегрузов. Реже остальных с правым рулем попадаются пассажирские автобусы: всего 2800 штук (0,7% от автобусного парка), сообщает агентство «Автостат», при этом все подсчеты велись по состоянию на 1 июля.

Стоит отметить, что транспорт с правым расположением руля больше всего распространен в восточных регионах нашей страны, но встречаются он и в остальных округах. У официальных дилеров «праворульные» авто не продаются, их завозят в основном из Японии в частном порядке. Особое распространение эти машины получили в 90-е года, когда пригнать из Страны восходящего солнца машину — это был самый доступный способ стать владельцем иномарки.