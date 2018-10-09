Audi привезла в Россию самый мощный седан A8

Такой Audi A8 60 TFSI quattro может разгоняться до первой «сотни» меньше, чем за пять секунд.

Мотор полноприводного седана уже в стартовой комплектации дополнен «мягким гибридом». Автомобиль может похвастать адаптивной пневматической подвеской и облегченным кузовом.

Владельцу авто придутся по вкусу четырехзонный климат-контроль, умеющий анализировать качество воздуха в салоне, а также шторки от солнца с электроприводом. Мультимедиа порадует двумя сенсорными экранами, навигацией, голосовым управлением и точкой доступа в Интернет.

«Живые» автомобили появятся у дилеров в декабре. Ценник на «горячий» Audi A8 стартует от 7 610 000 рублей.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день A8 представлен у нас и с 340-сильным мотором объемом 3,0 л. Его максимальная скорость может доходить до 250 км/ч. Прайс отталкивается от 6 050 000 рублей.