Представлен 1360-сильный гиперкар, развивающий 450 км/ч

Пока, правда, Holden Time Attack Concept Racer существует только в виртуальном виде. Производитель решил не «заморачиваться» даже макетом концепта. При этом инженеры компании уверяют, что детально проработали все узлы и элементы в цифровом пространстве, как это происходило бы с реальным автомобилем.

Создание суперкара приурочено к 50-летней годовщине первой победы «Холдена» на треке Mount Panorama в Батерсте в 1968 году. Производитель рассчитывает, что новый болид сделает круг на этой трассе за 1 минуту и 29.3 секунды. Для сравнения, рекорд сегодня принадлежит пилоту Шейну ван Гисберген за штурвалом McLaren 650S GT3: он прошел кольцо за 2 минуты и 01.5670 секунды.

Holden Time Attack Concept Racer — это одноместный болид, в основе которого лежит монокок из углепластика и целлюлозы, а в состав внешних панелей входит графен. Стоит отметить, что каждый из четырех электромоторов болида подает энергию на одно из колес через трехступенчатую автоматическую коробку передач. Благодаря этому, на старте силовая установка выдает до 9620 Нм крутящего момента.