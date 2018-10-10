Ford начал производство электрофургонов Transit

Электрический Ford, получивший название StreetScooter WORK XL, разработан на базе популярного в России и Европе Transit.

Готовые шасси с турецкого завода поступают на немецкое предприятие, где и комплектуются электрической силовой установкой. В сборке задействовано 160 рабочих. В день с конвейера выходит 16 готовых фургонов с кузовом, окрашенным в желтый цвет.

В силовую гамму входит сразу несколько моторов, самый мощный из которых выдает до 90 кВт (122 л. с.). Двигатели работают в паре с аккумулятором, представленном также в нескольких вариантах. Батарея емкостью 76 кВт/ч позволяет без дозарядки проезжать до 200 км.

StreetScooter WORK XL может перевозить груз объемом до 20 кв. м, а это приблизительно 200 посылок, грузоподъемность автомобиля — 1275 кг. «Зеленым» грузовикам предстоит заменить Ford Transit с «грязным» дизелем под капотом.

Стоит сказать, что американский бренд вкладывает в разработку экологически чистого транспорта 9,5 млрд. евро. К 2022 году компания планирует представить 40 электрифицированных автомобилей, 16 из них будут питаться исключительно от батарей.