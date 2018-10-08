Тест-драйв обновленного UAZ Patriot: курс на асфальт

Что, дождались — любимый конструктор отечественных покорителей бездорожья UAZ Patriot получил обновления. Портал «Автовзгляд» испытал внедорожник в экстремальных условиях Заполярья, и выяснил: пошли ли на пользу «Патриоту» новые реформы.
Денис Филатов

Нынешнее обновление довольно серьёзное. И дело не только в новом моторе «ЗМЗ Про» и переднем мосте, которые достались «Патриоту» от грузовичка «Профи». На заводе был проведён комплекс мероприятий по улучшению качества сборки, в результате чего обновлённый Patriot теперь куют из более твёрдой стали, той, что используют производители большинства иномарок.

Кузов внедорожника для улучшенной защиты и окраски окунают в катафорезные ванны. А самые проблемные сварные швы перед покраской отныне проклеивают специальной плёнкой.

Ко всему прочему, на внедорожник отныне устанавливают исключительно оцинкованные петли, включая ту, на которой крепится лючок бензобака. И да, положа руку на «Руководство пользователя», представитель ульяновского завода пообещал нам, что в скором времени заднюю дверь посадят на усиленные замки и петли.

А пока можно полюбоваться новыми 18-дюймовыми колёсными дисками красноярской фирмы K&K, которые обуты в калужско-немецкие шины Continental CrossСontact.

Забираться в салон внедорожника стало проще — благодаря повсеместно установленным поручням. Хлопаю дверью в ожидании лязганья стали, и — о чудо! — не слышу того звука, к которому привык. Новые дверные уплотнители не только существенно снижают проникновение пыли и шума в салон, но и неплохо амортизируют закрытие двери.

Сам же интерьер не изменился, от слова «совсем». Разве что вытяжная вентиляция с внутренней части потолка багажного отсека переехала в зону заднего бампера. Эх, а я бы ещё вернул раскладывающийся вровень с багажным полом диван — идеальное решение для путешественников.

Но всё тот же представитель завода отрицательно покачал головой, намекая на то, что рукоделием владельцам нового «Патриота» заниматься всё же придётся — чтобы убрать «ступеньку», образующуюся при разложенных спинках заднего ряда, необходимо сколотить из фанеры небольшой ящик (он же органайзер), благодаря которому пол машины выравнивается. Лайфхак!

Поворачиваю ключ в замке зажигания. Работу двигателя ZMZ Pro с улицы слышно отчётливо — можно посчитать каждый такт. А вот в салоне — тишина. Моторный щит сдобрили дополнительными слоями шумоизоляции. А ещё её добавили на подкрылки. Так что даже в движении не нужно повышать голос, разговаривая с пассажирами.

Двигатель «ЗМЗ Про» в отличие от 409-го мотора, ранее устанавливаемого на Patriot, получил новые поршни, а степень сжатия изменилась с 9:1 до 9:8. Впускной распредвал по фазам остался прежним, но высота подъёма клапана увеличена на 0,5 мм.

Выпускной распредвал — новый. Фаза выпуска стала шире. Установлены новые жаропрочные выпускные клапана и двухгорловой выпускной коллектор. Цепь ГРМ снова двухрядная. И да, двигатель поехал с 2650 оборотов, вместо прежних 3 900 — и этот показатель стал ответом на вопрос «когда» для тех, кто жаждал видеть на «Патриоте» дизельный двигатель. Ребята, дизеля не будет!

Зато в следующем году нам пообещали заводское газобаллонное оборудование. Тем же, кто не изменяет традициям и продолжит заправляться бензином, завод рекомендует АИ-95. Но и АИ-92 не отменяет, добавляя, что двигатель напрочь лишён детонации.

Коробке передач тоже досталось обновок. Сюда внедрили сцепление Luk, что снизило силу выжима, в отличие от того же ЗМЗ. Уменьшены вибрации коробки. А рычаг переключения стал двусоставным и получил демпфер — теперь он не трясётся, как паралитик. К тому же его ход стал короче.

Не думал, что когда-нибудь это произнесу, но Patriot реально поехал. Он удобен на трассе и отлично тянет с низов. Ну, разве что после сотни прыти в нём становится меньше. А в салон начинает прибывать шум ветра, гуляющего в огромных удобных зеркалах заднего вида. Но ведь чертовски приятно едет внедорожник.

Да и с управляемостью по большей части порядок. Передний мост от «Профи» с открытыми поворотными кулаками, а также рулевая трапеция от донора положительно повлияли на поворачиваемость и управляемость — радиус разворота уменьшился почти на метр.

В околонулевой зоне реакций колёс на отклонения «баранки» не ждите — её там нет. Но, например, у «китайцев» в этом случае нет и усилия — руль попросту болтается. На «Патриоте» же руль немного перетянут — на парковке крутить его тяжеловато даже мужику с кулаками с добротную кувалду. И тем не менее, так мне нравится больше — усилие однородное всегда. К тому же, на скорости этой тяжести практически незаметно. И в поворотах огромный Patriot не приходится отлавливать. Поставил на траекторию и едешь себе, как утюг по шёлку — плавно, ровно, уверенно.

Драйвовость появилась на «Патриоте» благодаря, в том числе и модернизированной подвеске. Спереди и сзади установили амортизаторы Sachs с изменяемыми характеристиками. Из задней подвески вынули одну из трёх рессор, а те, что остались, заменили на более толстые. Также уменьшили диаметр заднего стабилизатора с 21 мм до 18 мм.

В результате проведённых мероприятий жёсткость задней подвески снизилась на 6%. А если выражаться более понятно, то передок стал более собранным, а зад — простите — расслабленным. Поворачиваемость стала избыточной, а заднюю ось стало легче пускать в снос. Ну и артикуляция подвески улучшилась, что, конечно же, играет в плюс на бездорожье.

Впрочем, не обошлось без спорных моментов. Перед рулевыми тягами появился рулевой демпфер, который отлично гасит вибрации и биение, сообщаемые колесами на руль. Инженеры, конечно же, установили его максимально высоко и в том месте, где это было возможно. Но демпфер… перед тягами… на внедорожнике… — звучит, как и выглядит весьма странно.

«А вы попробуйте его сломать» — снова подбадривает нас представитель завода. И ведь как в воду глядел. Деталь пережила три группы журналистов, группу корпоративных клиентов и, разумеется, не делая этого нарочно, никто не ударился деталью о валуны, которых нам повстречалось на дороге великое множество. Впрочем, уверен, что у любителей настоящего бездорожья этот демпфер полетит в мусорный бак первым.

Я не раз бывал на Кольском полуострове. Но каждый раз открываю его заново. Наша колонна из десяти «Патриотов» медленно двигается в сторону полуострова Рыбачий. Из дорог — лишь более-менее накатанные направления. Но ради красот северной природы, комфортом езды по асфальту можно и пренебречь. И знаете что? Patriot на бездорожье чувствует себя, как рыба в воде.

«Понижайка», задняя блокировка, громадный ход подвесок и их непробиваемость — внедорожник остался плотно сбитым и крепким проходимцем. Определённо инженерам удалось главное — сдвинуть баланс комфорта и управляемости в сторону асфальтовых дорог, сохранив без потерь внедорожный потенциал.

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8 октября 2018
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