Тест-драйв обновленного UAZ Patriot: курс на асфальт

Нынешнее обновление довольно серьёзное. И дело не только в новом моторе «ЗМЗ Про» и переднем мосте, которые достались «Патриоту» от грузовичка «Профи». На заводе был проведён комплекс мероприятий по улучшению качества сборки, в результате чего обновлённый Patriot теперь куют из более твёрдой стали, той, что используют производители большинства иномарок.

Кузов внедорожника для улучшенной защиты и окраски окунают в катафорезные ванны. А самые проблемные сварные швы перед покраской отныне проклеивают специальной плёнкой.

Ко всему прочему, на внедорожник отныне устанавливают исключительно оцинкованные петли, включая ту, на которой крепится лючок бензобака. И да, положа руку на «Руководство пользователя», представитель ульяновского завода пообещал нам, что в скором времени заднюю дверь посадят на усиленные замки и петли.

А пока можно полюбоваться новыми 18-дюймовыми колёсными дисками красноярской фирмы K&K, которые обуты в калужско-немецкие шины Continental CrossСontact.