Продажи Ford Transit выросли на 40%

Глядя на сентябрьские результаты можно сказать, что только за последний месяц Ford продал 3230 разных «Транзитов» и поднял долю сбыта на 25% относительно того же времени годичной давности. Бренд по-прежнему продолжает сохранять лидерскую позицию на российском рынке среди легких коммерческих иномарок. Кроме того, «фордовские» грузовички за первый осенний месяц заняли 60% отечественного рынка всех грузовых авто с грузоподъемностью до двух тонн.

Представители марки считают, что такую популярность их продукции обеспечила низкая стоимость владения Ford Transit, ссылаясь на исследования агентства «Автостат» 2016 года. По результатам тех испытаний стоимость одного километра пробега автомобиля с короткой базой составила 14 рублей.

На сегодняшний день Ford предлагает «Транзит» в 55 версиях. Базовая продуктовая линейка представлена машиной с цельнометаллическим кузовом, автобусом и шасси. Ford Transit приводится в движение 2,2-литровым турбированным дизелем в нескольких вариантах с диапазоном мощностей от 125 л. с. до 155 «лошадей» — на выбор покупателя.