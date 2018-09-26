Вне закона: Ford Mustang первым в истории прошел «Северную петлю» в дрифте

Бросивший вызов трассе, автомобилю и, прежде всего, себе, чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший прошел безукоризненно 20,76 км, уничтожив при этом три комплекта «резины». Этих покрышек должно было хватить на 144 840 км спокойной езды.
Впервые в истории трассы «Северная петля» Нюрбургринга, которую гонщики называют «Зеленым адом» за опасные повороты и большое количество деревьев вокруг, была пройдена в постоянном контролируемом заносе. При этом в целях безопасности дрифт на Нордшляйфе запрещен.
Главным героем эксперимента стал Ford Mustang RTR с пятилитровым мотором, способным развивать до 900 л. с. Максимальная скорость, зафиксированная во время заезда, доходила до 241 км/ч, больше просто не позволяло техническое оснащение. Во время входа в некоторые повороты пилот доходил до шестой передачи.
— Я даже близко не знал «Зеленый ад» так, как я думал, что его знаю. Когда ты едешь боком на таких скоростях, все меняется, — признался чемпион.
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