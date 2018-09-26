Вне закона: Ford Mustang первым в истории прошел «Северную петлю» в дрифте

Главным героем эксперимента стал Ford Mustang RTR с пятилитровым мотором, способным развивать до 900 л. с. Максимальная скорость, зафиксированная во время заезда, доходила до 241 км/ч, больше просто не позволяло техническое оснащение. Во время входа в некоторые повороты пилот доходил до шестой передачи.

— Я даже близко не знал «Зеленый ад» так, как я думал, что его знаю. Когда ты едешь боком на таких скоростях, все меняется, — признался чемпион.