Audi откажется от своего логотипа

Один из значков представляет собой внешний контур нынешнего логотипа, похожий на гусеницу из детской книжки и состоящий из четырех секций. Второй вариант очень похож на первый, но здесь два центральных кольца объединены между собой. Патентные картинки попали в руки к изданию QuattroWorld.

Пока не ясно, избавится ли Audi от всем привычного шильдика, чтобы заменить его на более лаконичный и современный. Или компания выделит свежим лого новое семейство подключенных к облачным сервисам автомобилей, в число которых войдут машины с автопилотом.

Стоит напомнить, что актуальная эмблема бренда богата историей. В далеком 1932 году компания Audi объединилась с производителями Horch, Wanderer и DKW в один автоконцерн Auto Union. Изначально, в каждом из четырех колец красовались логотипы одного из брендов. Позднее их упразднили, оставив только окружности. Постепенно все марки, кроме Audi канули в Лету.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», машиностроители из Ингольштадта хотят возродить имя Horch для A8 в самой роскошной и мощной модификации. Автомобиль составит конкуренцию Mercedes-Maybach S-класса. Правда, раньше, чем через два года овинку ждать не стоит.