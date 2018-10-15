Первый тест-драйв нового Lexus ES: дальше едешь — тише будешь

Фото: АвтоВзгляд и компании Lexus
Среднеразмерный премиум-седан перебрался на новую платформу, подрос в габаритах, стал более выразительным внешне и тихим внутри. Причем он не превратился в уменьшенную копию флагманского Lexus LS, сохранив свой неповторимый характер. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с «японцем» поближе.
Николай Назайкинский

Заводить дружбу с Lexus ES мы отправились в музыкальную столицу США — город Нэшвилл, штат Теннеси. Здесь каждый вечер практически во всех барах и ресторанах играют различные исполнители и группы, привлекая своим творчеством посетителей и без того в переполненные заведения. Можно не спеша идти по Бродвею, выбирая понравившийся музыкальный коллектив.

Именно в городе, где жила икона кантри-музыки Джонни Кэш, где радиоинженер Гленн Снодди придумал эффект перегруженного звука для гитары — фузз, определивший звучание рок-музыки на многие десятилетия вперед, состоялась презентация нового Lexus ES. Японцы решили продемонстрировать, как заново они открыли понятия ностальгии, комфорта и… тишины. Впрочем, обо всем по порядку.

В штате Теннеси много извилистых второстепенных дорог, проходящих через лесистую местность. Стоит отметить живописную двухполосную трассу Natchez Trace Parkway, которая пронизывает Теннеси, Алабаму и Миссисипи. Это трассу облюбовали байкеры, велосипедисты, да и просто автомобильные путешественники, которые «коллекционируют» шикарные виды. Еще здесь изредка попадаются местные жители на фермерских пикапах.

Среди всего этого сельско-американского антуража новый Lexus ES со своей огромной решеткой радиатора «в пол» и острыми, как лезвие самурайского меча гранями боковых зеркал, выглядит как машина из далекого будущего. Экстерьер седана японцам определённо удался. Это, пожалуй, самый запоминающийся стиль в современном автомобилестроении — спутать Lexus с авто других марок просто невозможно.

Что касается интерьера, то здесь азиаты тоже неплохо себя проявили: яркий 12-дюймовый дисплей, который напоминает горизонтально вытянутый планшет, цифровая комбинация приборов, замысловатый дизайн передней панели, большой тачпад управления магнитолой и стильные передние кресла — все это создает ощущение уюта и роскоши. Роскоши в движении.

Вопросы вызывают два рычага-переключателя, отвечающие за управление режимами работы автомобиля и отключение ESP, которые, как и у Lexus LS, расположены в самом неожиданном месте — над комбинацией приборов. Выглядят они как рожки улитки. Как по мне, так это самое спорное дизайнерское решение в современных «Лексусах». Хотя, надо отдать должное, это весьма удобно.

Инженеры — браво! — не ограничились увеличением количества шумоизоляционных материалов — они сделали все возможное, чтобы полностью избавить водителя от внешних звуков. Например, ради уменьшения передачи вибраций работающего двигателя на кузов автомобиля, его прикрепили сразу в четырех точках, вместо двух.

Кроме того, в Lexus ES поместили специальные демпферы вибраций кузова, которые представляют собой амортизаторы, установленные горизонтально сзади и спереди. Но и это еще не все.

Японцы разработали специальные колесные диски, уменьшающие акустический шум, характерный для автомобиля, который едет по дырявому асфальту. Другими словами, покрышки больше не шлепают по дорожным неровностям. Точнее сказать, водитель этого практически не слышит. Секрет успеха кроется в особой конструкции колеса, где за ободом «прячется» специальный акустический тоннель.

Хорошо: инженеры сделали Lexus ES по-настоящему тихим. Акустический комфорт — на высоте. А как обстоят дела с акустический системой? И здесь в игру вступает Mark Levinson PurePlay с 17-ю динамиками! Теперь воспроизводить любимую музыку можно с удобных для вас источников, будь то «флэшка», компакт-диск или собственный телефон.

Кстати, в США в автомобилях очень удобно слушать спутниковое радио SiriusXM, которое включает в себя сотни каналов, разбитых по жанрам и годам. Жалко, что в России пока нет такого сервиса. Но зато у нас есть Lexus ES.

Колесная база ES увличилась сразу на 51мм, что дало ощутимую прибавку для пассажиров заднего дивана. Строго говоря, модель теперь заменяет собой более крупного «собрата» GS и конкурирует с BMW 5-й серии, Mercedes E-класса и Audi A6. А значит в «Яндекс.Такси» скоро снова можно будет заказать ES в качестве машины бизнес-сегмента.

Если по уровню тишины салон японского седана не хуже, если и не лучше немецких конкурентов, то по разгонной динамике он им чуточку проигрывает. Даже самую мощную версию Lexus ES с 3,5-литровым 249-сильным двигателем нельзя назвать откровенно быстрым автомобилем. С другой стороны, первые 100 км/ч седан набирает за вполне пристойные 7,9 секунды. И то правда — зачем быстрее, если для светофорных гонок существуют другие «пузотерки».

Помимо прочего, Lexus ES оснащается атмосферными бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, которые сочетаются с автоматическими коробками передач о шести и восьми скоростях соответственно. У нас именно 2,5-литровая версия авто может стать самой продаваемой. Самая, что ни на есть — золотая середина.

После перехода на новую архитектуру GA-K, «японец» стал заметно интереснее и в управлении. Конечно, автомобиль нельзя назвать азартным, но повороты седан прописывает весьма уверенно. В седьмом поколении седан стал легче, жестче, а рулевая рейка — короче. А адаптивная подвеска в Lexus ES 350 F Sport позволяет настраивать характер машины в соответствии с индивидуальным стилем вождения. Поэтому если хочется немного позажигать, достаточно перевести ходовую в спортивный режим.

Теперь самое интересное — цена. Новый Lexus ES уже доступен для заказа в дилерских центрах. Переднеприводный автомобиль предлагается в пяти комплектациях и с тремя вариантами двигателя. Самый доступный ES с «бюджетным» 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» обойдется в 2,5 млн рублей.

Потенциально самая продаваемая модификация Lexus ES с движком объемом 2,5 литра о 200 «лошадях» предлагается по цене от 2,66 млн рублей, а самая мощная, с претензией на спорт 249-сильная версия — от 3,55 млн рублей. Дорого? Ну, как сказать — всего три с половиной KIA Rio в «топе». Причем за эти деньги покупателю достанется самый роскошный F Sport с электронно управляемой подвеской и неприлично богатым набором премиальных опций.

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15 октября 2018
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