Первый тест-драйв нового Lexus ES: дальше едешь — тише будешь

Что касается интерьера, то здесь азиаты тоже неплохо себя проявили: яркий 12-дюймовый дисплей, который напоминает горизонтально вытянутый планшет, цифровая комбинация приборов, замысловатый дизайн передней панели, большой тачпад управления магнитолой и стильные передние кресла — все это создает ощущение уюта и роскоши. Роскоши в движении.

Вопросы вызывают два рычага-переключателя, отвечающие за управление режимами работы автомобиля и отключение ESP, которые, как и у Lexus LS, расположены в самом неожиданном месте — над комбинацией приборов. Выглядят они как рожки улитки. Как по мне, так это самое спорное дизайнерское решение в современных «Лексусах». Хотя, надо отдать должное, это весьма удобно.

Инженеры — браво! — не ограничились увеличением количества шумоизоляционных материалов — они сделали все возможное, чтобы полностью избавить водителя от внешних звуков. Например, ради уменьшения передачи вибраций работающего двигателя на кузов автомобиля, его прикрепили сразу в четырех точках, вместо двух.

Кроме того, в Lexus ES поместили специальные демпферы вибраций кузова, которые представляют собой амортизаторы, установленные горизонтально сзади и спереди. Но и это еще не все.