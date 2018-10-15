Первый тест-драйв нового Lexus ES: дальше едешь — тише будешь

Заводить дружбу с Lexus ES мы отправились в музыкальную столицу США — город Нэшвилл, штат Теннеси. Здесь каждый вечер практически во всех барах и ресторанах играют различные исполнители и группы, привлекая своим творчеством посетителей и без того в переполненные заведения. Можно не спеша идти по Бродвею, выбирая понравившийся музыкальный коллектив.
Именно в городе, где жила икона кантри-музыки Джонни Кэш, где радиоинженер Гленн Снодди придумал эффект перегруженного звука для гитары — фузз, определивший звучание рок-музыки на многие десятилетия вперед, состоялась презентация нового Lexus ES. Японцы решили продемонстрировать, как заново они открыли понятия ностальгии, комфорта и… тишины. Впрочем, обо всем по порядку.