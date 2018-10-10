Audi вывела на испытания новый A6 Allroad

A6 Allroad, соперничающий на рынке с Volvo V90 Cross Country и Mercedes E-Class All-Terrain, практически полностью повторяет A6 Avant и по габаритам, и по технической составляющей. Эксперты утверждают, что и силовые линейки у них будут аналогичные. С той лишь разницей, что Allroad, скорее всего, не получит самые младшие моторы и во всех комплектациях оснащен фирменным полным приводом Quattro. Двигатели, агрегатированные c семиступенчатым «автоматом», будут дополнены «мягким гибридом».

Так что A6 Allroad 2020 модельного года стоит ждать с двухлитровым мотором мощностью 204 л. с. и с трехлитровым дизелем в двух вариантах с отдачей 231 или 286 «лошадей».

Универсал для бездорожья может похвастать багажным отделением объемом до 565 л при обычном положении кресел. Если сложить спинки заднего ряда, то авто вместит груз объемом до 1680 л.

Премьера нового A6 Allroad состоится в первой половине следующего года. А между тем, в России стартовал прием заказов на A8 в версии 60 TFSI quattro с самым мощным мотором в силовой гамме седана — 460-сильным двигателем объемом 4,0 л. Его ценник начинается от 7 610 000 рублей.