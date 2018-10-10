Audi вывела на испытания новый A6 Allroad

Фото: motor1.com
В Сети появились шпионские снимки нового Audi A6 Allroad, выведенного производителем на дорожные испытания. Камуфляжная пленка частично маскирует некоторые кузовные детали авто, но на снимках все же видно, что это не просто A6 в кузове универсал, а его внедорожная версия. В первую очередь об этом говорят пластиковые накладки на колесные арки и увеличенный дорожный просвет.
Светлана Ермолаева

A6 Allroad, соперничающий на рынке с Volvo V90 Cross Country и Mercedes E-Class All-Terrain, практически полностью повторяет A6 Avant и по габаритам, и по технической составляющей. Эксперты утверждают, что и силовые линейки у них будут аналогичные. С той лишь разницей, что Allroad, скорее всего, не получит самые младшие моторы и во всех комплектациях оснащен фирменным полным приводом Quattro. Двигатели, агрегатированные c семиступенчатым «автоматом», будут дополнены «мягким гибридом».

Так что A6 Allroad 2020 модельного года стоит ждать с двухлитровым мотором мощностью 204 л. с. и с трехлитровым дизелем в двух вариантах с отдачей 231 или 286 «лошадей».

Универсал для бездорожья может похвастать багажным отделением объемом до 565 л при обычном положении кресел. Если сложить спинки заднего ряда, то авто вместит груз объемом до 1680 л.

Премьера нового A6 Allroad состоится в первой половине следующего года. А между тем, в России стартовал прием заказов на A8 в версии 60 TFSI quattro с самым мощным мотором в силовой гамме седана — 460-сильным двигателем объемом 4,0 л. Его ценник начинается от 7 610 000 рублей.

двигатель, новинки рынка, ДВС, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, гибриды, универсал
10 октября 2018
23