Объявлена дата премьеры обновленного пикапа Mitsubishi L200

За всю историю модели было построено 4,7 млн. Mitsubishi L200. Но этому обновленному грузовичку бренд уделяет особое внимание и называет новой главой в истории пикапа. Девизом новинки стало интригующее выражение «За гранью возможного». Чего стоит ожидать от авто после рестайлинга?

Порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что автомобиль получит светодиодную оптику и более современные и качественные материалы отделки салона. Силовая линейка останется прежней.

Премьера состоится девятого ноября, на которой будут открыты все подробности об обновленной машине.

На сегодняшний день в России предложен Mitsubishi L200 с 2,4-литровым мотором в двух вариантах мощностью 154 и 181 л. с. — на выбор. Его ценник начинается от 1 809 000 рублей.