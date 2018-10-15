На штрафстоянках Подмосковья незаконно удерживают машины граждан

Претензий к работе служб, занятых эвакуацией неправильно припаркованных авто, накопилось столько, что впору принимать новые законы федерального значения, жестко регламентирующие буквально все их действия. Другое дело, станут ли коммерсанты исполнять их? Ведь, судя по истории, случившейся на днях в Московской области, эвакуаторщики с успехом, при полном попустительстве местных властей, включая правоохранительные органы, плюют на уже действующие акты.
Компания ООО «Авангард», чьи специализированные стоянки, больше похожие на автотюрьмы, располагаются в Сергиев-Посадском и Дмитровском районах Подмосковья, давно снискала у автовладельцев дурную славу. В том числе и за то, что в нарушении п. 10 ст. 27.13 КоАП РФ бизнесмены напрочь отказываются отдавать владельцам их эвакуированные авто до оплаты услуг по транспортировке и хранению транспортных средств. Между тем, повторимся, поправки в КоАП РФ, вступившие в силу еще в 2016 году, прямо обязывают их возвращать автомобили немедленно, не дожидаясь оплаты. При условии, конечно, что нарушитель опатил штраф за неправильную парковку и получил от ГИБДД «добро» на получение машины.
Однако только в ночь с 14 на 15 августа в селе Глинково, где находится одна из спецстоянок ООО «Авангард», собралось минимум четыре автовладельца, которым охрана объекта категорически, ссылаясь на распоряжение руководства, отказалась выдавать эвакуированные авто. Любопытно, что это не случайность — по словам одной из пострадавших от беспредела сотрудников парковки, скандалы, связанные с отказом выдать автомобиль с указанной штрафстоянки, возникают регулярно. Некоторое время назад на место выезжала даже съемочная группа федерального телеканала, пытаясь выяснить причины такого хамского поведения охранников предприятия, но реальных изменений пока не видно.
В том числе, очевидно, и потому, что администрация Московской области смотрит на подобные «шалости» коммерсантов сквозь пальцы — ведь не местный бюджет они «кидают», а всего лишь простых граждан. А как иначе объяснить тот факт, что даже местные правоохранители, приезжающие к воротам стоянки по вызову собственников незаконно удерживаемых машин, не предпринимают никаких действий, что вернуть людям их добро. Эта проблема, говорят полицейские, лежит в плоскости гражданско-правовых отношений, идите в суд. Который, разумеется, граждане выиграют, оставшись, правда, на месяц-другой без колес — то есть лишенные конституционного права распоряжаться своим имуществом без ограничений. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют, неправда ли?
А если все-таки волнуют, то почему, спрашивается, правительство Московской области в лице своего Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, заключившего с ООО «Авангард» контракты на право перемещения, хранения и возврата задержанных автомобилей на штрафстоянки на 2018 год, не следит за соблюдением им законов страны? Или на территории Московской области они теряют силу? Характерно, что эти же вопросы задают себе и даже губернатору региона г-ну Воробьеву не только журналисты, но и депутаты Госдумы РФ:
– Я направил соответствующие обращения в Администрацию Президента РФ, прокуратуру, Следственный комитет, МВД, включая УСБ, губернатору Московской области, а также уполномоченному по правам человека, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД Ярослав Нилов. — Необходимо срочное вмешательство правоохранительных и надзорных органов в сложившуюся ситуацию, чтобы права автовладельцев соблюдались не только в отдельно взятой коммерческой штрафстоянке, а повсеместно. Убежден, результаты разбирательства и сделанные выводы станут четким сигналом для всех коммерсантов, а граждане, попавшие в подобную ситуацию, смогут отстаивать свои законные интересы, опираясь на прецедент. Откровенно противоправные методы, применяемые по отношению к автовладельцам, не должны оставаться без внимания властей. А такие скандалы только усугубляют социальную напряженность в обществе и подрывают доверие граждан к властной вертикали…
…Между тем, в Московской области действуют около 40 штрафстоянок, на которые ежедневно помещают порядка 1000 автомобилей. И если предположить, что все эти объекты работают по «авангардовской» схеме, можно представить, с какой силой раскачивает социальную лодку попустительство властей, не замечающих, как издеваются над электоратом ушлые коммерсанты.