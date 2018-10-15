На штрафстоянках Подмосковья незаконно удерживают машины граждан

Компания ООО «Авангард», чьи специализированные стоянки, больше похожие на автотюрьмы, располагаются в Сергиев-Посадском и Дмитровском районах Подмосковья, давно снискала у автовладельцев дурную славу. В том числе и за то, что в нарушении п. 10 ст. 27.13 КоАП РФ бизнесмены напрочь отказываются отдавать владельцам их эвакуированные авто до оплаты услуг по транспортировке и хранению транспортных средств. Между тем, повторимся, поправки в КоАП РФ, вступившие в силу еще в 2016 году, прямо обязывают их возвращать автомобили немедленно, не дожидаясь оплаты. При условии, конечно, что нарушитель опатил штраф за неправильную парковку и получил от ГИБДД «добро» на получение машины.

Однако только в ночь с 14 на 15 августа в селе Глинково, где находится одна из спецстоянок ООО «Авангард», собралось минимум четыре автовладельца, которым охрана объекта категорически, ссылаясь на распоряжение руководства, отказалась выдавать эвакуированные авто. Любопытно, что это не случайность — по словам одной из пострадавших от беспредела сотрудников парковки, скандалы, связанные с отказом выдать автомобиль с указанной штрафстоянки, возникают регулярно. Некоторое время назад на место выезжала даже съемочная группа федерального телеканала, пытаясь выяснить причины такого хамского поведения охранников предприятия, но реальных изменений пока не видно.