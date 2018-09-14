Благодаря России мировые продажи Skoda бьют рекорды

Да, у нас нет ни малышки Fabia, ни новейшего кроссовера Karoq, ни RS со Scout в линейке некогда народной Octavia, но лучшую динамику за последний летний месяц показала именно Россия.

За август было реализовано 6741 чешских легковушек, обогнав прошлогодние показатели на 33,5%. Самой продаваемой моделью в РФ стал бюджетный Rapid, разошедшийся тиражом в 2863 экземпляра, за ним последовал флагманский Superb.

Второе место по увеличению рынка сбыта занял Китай, там авто этой марки предпочли 29 000 покупателей и увеличили долю на 11,5%. В Европе поклонники бренда тоже не подкачали, забрав из дилерских центров на 6% больше новых «Шкод», чем в августе 2017 года.

Самым крупным европейским рынком для производителя стала Германия (13 100 машин, +7,6%). С огромным отставанием за ней последовала Франция (2400 автомобилей, +32,7%). Тройку лидеров замыкает Испания (1900 единиц, +36,6%). Кстати, самой популярной Skoda в августе стала Octavia (26 500 экземпляров; −11,2%), а самую большую прибавку в продажах показал компактный городской хетчбэк Citigo (3000 авто, +35,1%), который собирается исключительно для европейцев.

Напомним, что в октябре на Парижское моторшоу Skoda привезет две модификации Karoq: Scout и Sportline, «заряженный» Kodiaq RS и концепт Vision RS, который станет воплощением всех будущих моделей марки.