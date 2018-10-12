Что изменилось в обновленной Mazda CX-5

Свежая Mazda CX-5 получила бензиновую «четверку» с турбонаддувом Skyactiv-G 2.5T мощностью 230 л. с., которой уже комплектуются Mazda CX-9 и Mazda 6. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроме того, рестайлинговый вариант кроссовера оснащен доработанной системой управления G-Vectoring Control (GVC), которая меняет тягу мотора в зависимости от положения руля и ускорения автомобиля.

Список комплектаций пополнился новой богатой версией Exclusive Mode с кожаной обивкой сидений, деревянной отделкой интерьера, оригинальной диодной подсветкой салона, модернизированной мультимедийной системой, 19-дюймовыми колесными дисками, а также другими опциями.

На внутреннем рынке модель появится уже в ноябре, а о сроках продаж в России пока ничего неизвестно.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», накануне в Китае стартовала серийная сборка Mazda СХ-8, которая по габаритам превосходит японский оригинал.