АВТОВАЗ открыл 1000 новых вакансий

Столько свободных мест на предприятии появилось из-за стратегии развития Волжского автозавода: до 2026 года бренд LADA собирается начать выпуск 12-и новых моделей и обновить 11 текущих, сообщает агентство RNS со ссылкой на представителя производителя.

При этом не так давно АВТОВАЗ направил в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области документ, в котором указывалось, что предприятие, возможно, уволит порядка 700 человек. По всей вероятности, заводу понадобились сотрудники более высокой квалификации, чем он имеет сейчас. А так как компания нуждается в работниках, персоналу предлагают переобучение и новые должности, на что согласятся не все.