Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных авто

На вершине хит-парада — LADA Priora, ее средняя цена — 238 000 рублей. Жизненный цикл модели завершился в этом году и на «вторичке» больше не найти свежих экземпляров.

Второе место досталось LADA Samara, которую перестали собирать еще пять лет назад. В среднем российский хетчбэк с советскими корнями оценивается в 118 900 «деревянных».

В третью строку вписали LADA 2110.«Десятка», ушедшая с отечественных предприятий в 2007 году стоит в среднем 81 600 «целковых».

Четвертый пункт достался Ford Focus (357 400 рублей). Модель производится в России с 2002 года. Накануне у нас был собран 700 000-й по счету автомобиль.

На пятой позиции прописалась модель ВАЗ-2107 или, как ее еще называют, «семерка». По аналитическим данным портала «Авито Авто», средневзвешенный прайс автомобиля — 64 100.

На шестом месте поселился еще один хетч ВАЗ-2112 (96 800 рублей), на седьмом — LADA Kalina (214 000 «деревянных»), на восьмом — LADA Granta (310 400 «целковых») и на девятом — LADA 4x4 (213 500 рублей). И ТОП-10 замыкает Hyundai Solaris (508 400 рублей).

Рейтинг составлен на основе данных по продажам за третий квартал этого года.