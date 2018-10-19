ТОП-5 самых дешевых пятилетних микроавтобусов

Зачем большому семейству ютиться в семиместных кроссоверах, когда имеются более просторные и комфортные микроавтобусы? Тем более, что на вторичном рынке их цены не сильно различаются. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые дешевые семейные LCV, выпущенные не позднее 2013 года.
Популярность микроавтобусов у россиян растет, и все чаще их покупают не только для корпоративных парков, но и в качестве семейных автомобилей. В список самых дешевых вариантов попали основные представители класса, все из которых продавались на российском рынке официально.
Следует также иметь в виду, что Peugeot Expert и Citroёn Jumpy по сути один и тот же автомобиль с общей платформой и технической ночинкой. Их третий «близнец» FIAT Scudo очень редкий гость на вторичном рынке, и он не вошел в рейтинг в связи с неожиданно высокой стартовой ценой — 1 220 000 рублей за модель 2014 года выпуска.
Citro\n Jumpy
Самым доступным вариантом в нашем списке оказался Citro\n Jumpy с длинным кузовом 2014 года выпуска, который предлагается всего за 575 000 рублей, но без торга. Автомобиль прошел 188 000 километров, и в ПТС указаны два владельца. В объявлении упоминается, что микроавтобус произведен в Бельгии.
Модель второго поколения, снятая с производства в 2016 году, была у нас доступна на официальном рынке с единственным безальтернативным турбодизельным мотором 1.6 Hdi мощностью 92 л. с. В качестве коробки передач предлагалась только шестиступенчатая «механика».
Девятиместный Mercedes-Benz Vito с длинным кузовом L3 (W639) продается в одном из дилерских центров за 997 000 рублей. Пробег автомобиля 2013 года выпуска составляет 177 000 километров, и по ПТС у него был один владелец.
Mercedes-Benz Vito заряжен 2,1-литровым дизельным мотором мощностью 95 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Напомним, что автомобиль предлагался в трех вариантах длины кузова, а в его силовую линейку входили еще более мощные двигатели, и не только дизельные. Модель официально продавалась у нас с 2010 по 2014 год
Volkswagen Caravelle
Сложно было бы представить наш рейтинг без такой знаковой фигуры в сегменте, как Volkswagen Caravelle. Предлагаемый экземпляр T5 с пробегом 201 000 километров оборудован 140-сильным турбодизельным мотором объемом 2 л. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Цена вопроса — 999 000 рублей.
Продавец указывает, что автомобиль предлагается в хорошем техническом состоянии, и единственным недочетом можно считать протертую обивку на кресле. Девятиместный Volkswagen Caravelle T5 на нашем официальном рынке продержался с 2010 по 2015 год.
Пятилетний корейский микроавтобус Hyundai H-1 предлагается частным лицом в Москве за 1 000 000 рублей, и это единственный в рейтинге экземпляр, который оснащен «автоматом». Рабочий стаж автомобиля — 210 000 километров.
Восьмиместный «кореец» заряжен 2,5-литровым двигателем мощностью 170 л. с. и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Дорестайлинговая модель второго поколения известна у нас на официальном рынке с 2007 года и продается по сей день параллельно с обновленной версией.
Peugeot Expert
Замыкает нашу пятерку ближайший родственник лидера Citroёn Jumpy с аналогичной агрегатной базой. Речь идет о представителе другой французской компании — Peugeot Expert. Машину продают в Рязани за 1 050 000 «деревянных». Пробег девятиместного микроавтобуса 2013 года выпуска равен 102 000 километрам.
Как и Citroёn Jumpy, «француз» оснащен 1,6-литровым турбодизелем мощностью 90 л. с., который работает в паре с той же пятиступенчатой механической коробкой передач. В объявлении честно указано, что микроавтобус побывал в двух ДТП, но состояние у него хорошее.