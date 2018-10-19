ТОП-5 самых дешевых пятилетних микроавтобусов

Популярность микроавтобусов у россиян растет, и все чаще их покупают не только для корпоративных парков, но и в качестве семейных автомобилей. В список самых дешевых вариантов попали основные представители класса, все из которых продавались на российском рынке официально.

Следует также иметь в виду, что Peugeot Expert и Citroёn Jumpy по сути один и тот же автомобиль с общей платформой и технической ночинкой. Их третий «близнец» FIAT Scudo очень редкий гость на вторичном рынке, и он не вошел в рейтинг в связи с неожиданно высокой стартовой ценой — 1 220 000 рублей за модель 2014 года выпуска.