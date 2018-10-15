АВТОВАЗ объявил цены на LADA XRAY Cross

LADA XRAY Cross в базовом варианте обойдется минимум в 729 900 рублей. Такое авто может похвастать двумя подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодными ходовыми огнями, электроприводом передних стеклоподъемников и дисковыми задними тормозами. Руль регулируется и по высоте, и по вылету.

«Лифтованных» хетч в варианте Comfort уедет из шоу-рума за 809 900 рублей. В этом автомобиле предусмотрена функция LADA Ride Select, позволяющая передвигаться в одном из пяти режимов движения: стандартном, спортивном, по снегу, песку,грязи и с отключенной системой курсовой устойчивости. Здесь уже есть мультифункциональный руль, аудиопроигрыватель с четырьмя динамиками, а также зимний пакет с подогревом зеркал и сидений.

Кстати, к этим двум комплектациям за доплату можно приложить опциональный комплект Optima: в него вошли кондиционер, охлаждаемый «бардачок», более продвинутая аудиосистема с Bluetooth и антенной «акулий плавник».

«Пятидверку» в комплектации Luxe отдадут за 859 900 рублей. В этой машине найдется и климат-контроль, и подогрев руля и «лобовухи», и круиз-контроль с ограничением скорости. К тому же для авто в этом варианте доступен пакет опций Prestige (светодиодная подсветка салона, усиленная тонировка задних стекол и камера заднего вида).

Точной даты старта продаж производитель не сообщает, но автомобиль приедет на рынок до конца года.