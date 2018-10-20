В России вырос спрос на подержанные автомобили

Производство «четырки» — пятидверного вазовского хетчбэка — завершилось еще в 2013 году, однако модель до сих пор пользуется высоким спросом у тех, кто подыскивает авто с пробегом. Так, с января по сентябрь в его пользу сделали выбор 108 600 покупателей, что, правда, на 5,4% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Второе место получил Ford Focus: он пришелся по вкусу сотне тысяч россиян и улучшил свой показатель на 2,8%, сохранив титул самой популярной подержанной иномарки на отечественном рынке. Третью строчку занял ВАЗ-2107: «семерка» разошлась тиражом в 94 800 экземпляров (-9,5%).

На четвертой и пятой позициях также прописалась продукция Волжского автозавода: LADA Priora (80 400 автомобилей, +4,8%) и ВАЗ-2110 (80 100 машин, −8,7%) соответственно.

Помимо них, в ТОП-10 вошли Toyota Corolla (77 500 штук, +2,1%), Hyundai Solaris (70 300 экземпляров, +23,1%), LADA 4x4 (67 200 единиц, −4,4%), KIA Rio (62 500 авто, +27,8%). И замыкает «десятку» ВАЗ-2112 (61 100 автомобилей, −5,5%) — «пятидверка», которая отправилась на покой в 2008 году.