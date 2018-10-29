Audi отзывает в России 7000 бракованных автомобилей

Причиной сервисной акции послужила вероятная негерметичность некоторых электронных компонентов охлаждающей системы. Влага может попасть на контакты, а это, в свою очередь, выведет из строя дополнительный насос охлаждающей жидкости. Для того, чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью заменить насос и перепрошить блок управления двигателя.

Audi оповестит хозяев всех девектных авто. Представители бренда расскажут о проблеме и пригласят в ближайший дилерский сервисный центр для ремонта.

Узнать о том, подпадает ли авто под отзыв, можно самостоятельно. Для этого нужно заглянуть на сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» и найти документ с перечнем VIN неисправных Audi. Если идентификационный номер совпадает с одним из списка, звоните любому дилеру и записывайтесь на прием. Все ремонтные работы обязаны провести бесплатно.