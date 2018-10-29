Баварцы выпустили сверхэкономичную BMW 3-й серии

Главное достижение гибридной BMW 330e iPerformance — возможность преодолеть на электромоторах до 60 км. Это на треть больше, чем у седана предыдущего поколения.

Известно, что максимальная мощность автомобиля достигает 252 л. с. с возможностью кратковременно доводить ее до 292 «лошадей». С нуля до «сотни» он может разогнаться за 6,0 секунд. А расход топлива в смешанном цикле инженеры смогли довести всего до 1,7 л на 100 км, снизив этот показатель на 10%, сообщает издание Insideevs.

Стоит напомнить, что BMW 3-й серии приедет и в Россию, и уже были названы рублевые ценники. «Баварец» подорожал без малого на 200 рублей: в стартовой комплектации седан оценивается минимум в 2 580 000 рублей.

Модельу нас ожидается в двух вариантах дизеля (BMW 320d и 320d xDrive) и безальтернативным бензиновым (330i). Зеленой версии российским поклонникам не видать, как собственных ушей.