Как LADA Vesta наказала BMW 5-й серии

С января по сентябрь было продано 82 794 отечественных «Весточки» (76 189 единиц только на территории РФ). За это время модель увеличила объем продаж на 36,5% по сравнению с 2017 годом. В рейтинге с прошлого года LADA Vesta смогла подняться с 71-го места на 49-ое, поселившись между Hyundai i20 (48-я строчка, 83 721 автомобиль) и BMW 5-й серии (50-й пункт, 82 610 машин). В нашем хит-параде модель занимает лидерскую позицию.

По данным исследований focus2move, меньшей популярностью пользуется LADA Granta, которая разошлась тиражом в 74 463 экземпляра (70 186 штук в России). Автомобиль получил 55-ю строчку, прописавшись между VW Up! (54-е место, 77 451 авто) и компактвэном VW Touran (56-я позиция, 74 235 машин).

Остается добавить, что тройку лидеров составили два «немца» и «француз»: верхушку чата занял Volkswagen Golf (404 269 единиц), следующим идет Volkswagen Polo (291 347 автомобилей), а третье место получил Renault Clio (287 152 авто).