Почему бензин все-таки будет стоить, как в Европе

Нынешней осенью, в отличии от весны 2018, даже Счетная палата нашла необходимым официально сообщить о своих опасениях по поводу грядущего повышения цен на топливо— в своем заключении на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Дело в том, что 1 января 2019 года власти намерены поднять акцизы на бензин с 8213 до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рублей за тонну — практически в полтора раза. Разумеется, этот рост немедленно «перельется» в ценники на АЗС. Столь резкий подъем акциза — «отрыжка» весеннего скачка стоимости топлива.

Тогда правительство, пытаясь «в ручном режиме» остановить стремительный рост его розничных цен, уменьшило величину этого вида сборов и отменило планировавшийся ранее на начало лета очередной его подъем. В результате цены на топливо тогда практически перестали расти и находятся примерно на том же уровне по сей день — с минимальными колебаниями вверх-вниз.

Но скорее всего, эти экономические методы никак не исправили бы ситуацию, если б параллельно власти не применили (в очередной раз) «ручное управление» — весной представителей крупнейших нефтяных компаний страны не раз созывали на совещания с вице-премьерами и, видимо, жестко требовали «не раскачивать лодку» российской экономики своим повышением розничных цен на топливо. Ведь стоимость бензина и дизеля заложена в цену каждого батона хлеба в магазине, не говоря уж о прочих товарах и услугах.

Таким образм, «орально-материальный», с позволения сказать, метод управления нефтяной отраслью сработал в очередной раз.