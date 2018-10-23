Почему бензин все-таки будет стоить, как в Европе

Уже в самом начале 2019-го года россиян ждет скачок цен на бензин не менее резкий, чем наблюдался весной 2018 года. Власти же сосредотачиваются на словесных увещеваниях ожидающих худшего автовладельцев.
Алексей Батушенко

Нынешней осенью, в отличии от весны 2018, даже Счетная палата нашла необходимым официально сообщить о своих опасениях по поводу грядущего повышения цен на топливо— в своем заключении на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Дело в том, что 1 января 2019 года власти намерены поднять акцизы на бензин с 8213 до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рублей за тонну — практически в полтора раза. Разумеется, этот рост немедленно «перельется» в ценники на АЗС. Столь резкий подъем акциза — «отрыжка» весеннего скачка стоимости топлива.

Тогда правительство, пытаясь «в ручном режиме» остановить стремительный рост его розничных цен, уменьшило величину этого вида сборов и отменило планировавшийся ранее на начало лета очередной его подъем. В результате цены на топливо тогда практически перестали расти и находятся примерно на том же уровне по сей день — с минимальными колебаниями вверх-вниз.

Но скорее всего, эти экономические методы никак не исправили бы ситуацию, если б параллельно власти не применили (в очередной раз) «ручное управление» — весной представителей крупнейших нефтяных компаний страны не раз созывали на совещания с вице-премьерами и, видимо, жестко требовали «не раскачивать лодку» российской экономики своим повышением розничных цен на топливо. Ведь стоимость бензина и дизеля заложена в цену каждого батона хлеба в магазине, не говоря уж о прочих товарах и услугах.

Таким образм, «орально-материальный», с позволения сказать, метод управления нефтяной отраслью сработал в очередной раз.

Но с 1-го января 2019-го власти собираются отыграться по полной программе — выполнить все свои прежние намерения в смысле наращивания величины акциза на топливо. В общем, очередной скачок цен на бензин запланирован и, скорее всего, состоится. Хотя руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал уже, что правительство попытается как-то смягчить рост цен на топливо:

— У нас повышение акцизов может повысить цены. Но, насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как смягчить такой рост,— заявил по этому поводу он пару дней назад прессе.

Подобные заявления обнадеживают, но веры в то, что все будет хорошо не добавляют. Дело в том, что сама экономическая ситуация, существующая сейчас в области торговли нефтью и топливом, в принципе нацелена на мощнейший рост цен на российских АЗС — вплоть до уровня того, который имеется в Европе! Все эти «танцы с бубном» типа снижения-повышения акцизов, «ручное управление» топ-менеждментом нефтяных компаний и прочее — попытка исправить последствия деятельности самого правительства.

Имеется в виду так называемый «налоговый маневр в нефтяной отрасли», который был придуман и проведен соратниками того же Кудрина по правительству и профильным министерствам. Суть этого «маневра» сводится к следующему: чиновники решили, что будет гораздо удобней собирать деньги с нефтяной отрасли, если повысить налог на добычу полезных ископаемых. А взамен за несколько лет надо убрать все пошлины на экспорт нефтепродуктов.

По сути, нефтяные компании поставили в положение: «за выкачанную нефть — плати, а потом продавай бензин куда хочешь и как хочешь».

Денег в бюджет подобная схема, вроде как, стала приносить больше, чем существовавшая раньше. Но «внезапно» для ее идеологов обнаружился замечательный нюанс: бензин на АЗС в Европе, (ну кто бы мог такое предположить, правда же?!) оказывается, продается в разы дороже чем в России! Не вдаваясь в дебри коллизии биржевых оптовых цен на топливо скажем, что в у нас сейчас литр АИ-95 стоит около 45-ти рублей за литр. А в европейских странах, в пересчете на наши деньги — 100—120 рублей за литр.

Не нужно иметь вообще никакого образования, чтобы немедленно сообразить: российским нефтяникам продавать бензин и дизтопливо в Европе гораздо выгоднее, чем на Родине. А тут еще курс рубля упал ниже 75 за доллар. За это отдельное спасибо санкциям заокеанских «партнеров» и родному Центробанку, миллиардами долларов сметающему валюту с отечественного рынка. Параллельно нефть в мире неуклонно прет к 80 долларам за баррель — соответственно взвинчивая цены и на продукты ее переработки, в том числе и на бензин.

То есть экспорт того же бензина в пересчет на рубли становится просто баснословно прибыльным. В такой ситуации любой вменяемый человек, оказавшись на месте топ-менеджмента нефтяной компании, будут стараться всеми правдами и неправдами гнать бензин и дизтопиво за рубеж, а не на внутренний рынок. И остановить этот процесс естественным путем может только выравнивание розничных цен на российских АЗС и европейских — то есть, когда в России литр бензина будет стоить не менее 100 рублей.

Правда, при этом половина автопарка, скорее всего, встанет на прикол, а продукты в магазинах хором и резко подорожают. Про «безумную радость» по этому поводов миллионов автовладельцев и пенсионеров можно и не упоминать. Чтобы в принципе не допустить ничего подобного нужно было не много: весего лишь не заваривать этот «улучшайзинг» налогообложения нефтяной отрасли.

Или хотя бы попытаться заранее увидеть его последствия не тольков масштабах собственного носа… Но это все лирика, что сделано (а верней — «как сделано») — то сделано и сейчас придется как-то выходить из сложившейся ситуации. На самом деле, никаких «биномов ньютона» тут нет, все более чем прозрачно.

Чтобы остановить запущенный российскими экономическими властями маховик роста внутрироссийских цен на бензин до уровня европейских, у правительства имеются все инструменты. Среди них можно назвать отказ от дальнейшего увеличения акцизов на топливо, сокращение размеров налога на добычу полезных ископаемых, то есть нефти, и увеличение экспортных пошлин.

Но пока о разработке подобных мер с российского экономического Олимпа ничего вразумительного не слыхать. Только традиционные мантры чиновников, что бензин, скорее всего, «подорожает, но не выше размера инфляции». Перед весенним скачком цен те же самые «ответственные пиджаки» выражались примерно в том же духе.

Придется ждать 1 января 2019 года, лелея слабую надежду, что не станем свидетелями очередного судорожного акта «ручного управления отраслью»…

автоправо, АЗС, бензин, цены на топливо, транспортный налог, дизельное топливо
23 октября 2018
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