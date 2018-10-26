Ford узнал, насколько россияне зависят от автомобилей

В результате необычного соцопроса Ford выяснил, что у 48% респондентов личный автомобиль ассоциируется со свободой: они высоко ценят возможность в любое удобное время поехать по своим делам и не зависеть при этом от графика работы общественного транспорта и его маршрутов.

Для 20% участников исследования дни без авто скучны и серы, для них машина — это хобби, занимающее большую часть свободного времени.

Еще 14% опрошенных относятся к автомобилю, как к неотъемлемой части повседневной жизни. Для того, чтобы полноценно существовать, всем этим людям (в общей сложности 82%) автомобиль просто необходим.