Ford узнал, насколько россияне зависят от автомобилей

Автомобильный парк в России растет с каждым годом: все больше машин выезжает на дороги страны. Но насколько важную роль играет авто в жизни наших соотечественников и могут ли люди обходится без своего личного транспорта, выяснила компания Ford.
В результате необычного соцопроса Ford выяснил, что у 48% респондентов личный автомобиль ассоциируется со свободой: они высоко ценят возможность в любое удобное время поехать по своим делам и не зависеть при этом от графика работы общественного транспорта и его маршрутов.
Для 20% участников исследования дни без авто скучны и серы, для них машина — это хобби, занимающее большую часть свободного времени.
Еще 14% опрошенных относятся к автомобилю, как к неотъемлемой части повседневной жизни. Для того, чтобы полноценно существовать, всем этим людям (в общей сложности 82%) автомобиль просто необходим.
Гораздо проще к авто относятся следующие 11%, считая его обычным средством передвижения, немногим лучше автобуса или электрички. 5% участников исследования зарабатывают с помощью машины на жизнь, а для 2% — это статус и престиж.
77% россиян пользуются автомобилем каждый день, 8% садятся за руль только по будням, еще столько же — по выходным. Остальные — от случая к случаю, но не чаще нескольких раз в месяц.