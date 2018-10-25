Для чего объединились Geely и Mercedes-Benz

Таксопарк составят автомобили Mercedes-Benz S-Класса, E-Класса и V-Class. Будет возможность заказать к подъезду даже Mercedes-Maybach. Кроме того, в списке предложенных машин найдутся и электромобили Geely.

Но, к сожалению, извозная услуга эти бренды собираются организовать только в Китае. Штаб-квартира совместного предприятия будет базироваться в Ханчжоу и обслуживать четыре города страны. В дальнейшем бренды расширят территорию работы своего премиум-такси. Быть может, они докатятся и до России.

Производители обещают поездки по высшему разряду: все водители пройдут специальные курсы повышения квалификации и строгую аттестацию.

Стоит напомнить, что у Geely уже есть служба такси в Поднебесной, но только в эконом-сегменте, и состоят в ней исключительно электрокары. Количество авто в этом такси уже достигло 29 000 экземпляров, которые работают в 28 китайских городах.