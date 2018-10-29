Стартовало производство обновленного Nissan X-Trail в России

Приятной обновкой стала возможность бесконтактного открытия багажника: кроме как кнопкой в салоне и на ключе, дверь багажного отделения можно открыть, проведя ногой под бампером.

О дате запуска X-Trail на рынок будет объявлено в ближайшее время. А пока японцы предлагают у нас авто в дорестайлинговом варианте с двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно, а также с 1,6-литровым дизелем с отдачей в 130 «лошадей».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», через несколько месяцев на конвейер рядышком с X-Trail встанет и обновленный Qashqai.