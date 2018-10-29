Стартовало производство обновленного Nissan X-Trail в России

Обновленный Nissan X-Trail может похвастать по-новому оформленными решеткой радиатора, бамперами и противотуманными фонарями. Перемены можно заметить и в салоне.
В списке электронных ассистентов появилась система обнаружения препятствий при движении задним ходом, которая сведет к минимуму столкновения при выезде с парковки. Кроме того, автомобиль научился самостоятельно останавливаться перед опасными объектами, этому помогает радар, элегантно спрятанный под шильдиком Nissan.
Информационно-развлекательная система «паркетника» в некоторых комплектациях обзавелась функцией «Яндекс.Авто». В таких машинах можно воспользоваться онлайн-сервисами для прослушивания музыки и навигации, а также посмотреть погоду.
Приятной обновкой стала возможность бесконтактного открытия багажника: кроме как кнопкой в салоне и на ключе, дверь багажного отделения можно открыть, проведя ногой под бампером.
О дате запуска X-Trail на рынок будет объявлено в ближайшее время. А пока японцы предлагают у нас авто в дорестайлинговом варианте с двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно, а также с 1,6-литровым дизелем с отдачей в 130 «лошадей».
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», через несколько месяцев на конвейер рядышком с X-Trail встанет и обновленный Qashqai.