На тесты вышел Cadillac CTS-V в новой версии

Скорее всего, расширенные арки предназначены для более широкой «резины». На сегодняшний день Cadillac CTS-V предложен с V-образной «восьмеркой» мощностью 649 л. с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме этого, существует еще одна догадка: на треке был встречен совершенно новый CT5 в тестовом кузове «с чужого плеча». По предварительным данным, в производство Cadillac CT5 будет запущен не раньше, чем через восемь месяцев, сообщает издание Motor1.

Стоит напомнить, что в России седаны легендарной американской марки не очень-то чествуют. Основную кассу бренду делает флагманский внедорожник Escalade, а вот легковушки наши соотечественники привычно выбирают из немецкой премиальнйо тройки.