Камеры фиксации нарушений ПДД опять штрафуют за несуществующее превышение скорости

Автовладельцы в очередной раз в массовом порядке начали жаловаться на неправомерные штрафы с камеры контроля скорости, расположенной на одной из оживленных магистралей Москвы. Власти на контакт с возмущенными водителями не идут.
Максим Строкер

В октябре 2018 года на целом ряде интернет-ресурсов начали массово появляться жалобы московских автовладельцев на штрафы, которые им стали приходить с одной из камер контроля скорости, установленной на оживленной городской магистрали. Речь идет о комплексе модели «АвтоУраган-ВСМ-2», висящем на столбе в районе Коломенского проезда у дома 4, стр. 2.

Возмущенные сообщения однотипны. В этом месте установлено ограничение скорости на уровне 60 км/ч. Люди это знают и едут с показаниями спидометра заведомо ниже 80 км/ч — то есть в нештрафуемом диапазоне. А потом им приходят квитанции на оплату штрафа за превышение на 40—60 км/ч! Как будто граждане сознательно неслись под камеру на 100—120 км/ч.

Если бы речь шла о единичных случаях, можно было не обращать на них внимания — мало ли чего придумывают нарушители. Однако к концу октября стало ясно, что проблема существует. Доказательством стала массовость жалоб, ко многим из которых прилагаются сканы штрафных квитанций.

Особо дотошные водители «заморачивались» и даже снимали видео, на котором виден спидометр авто, показывающий, что машина не подпадает под штраф — на скоростях не более 75 км/ч. А потом выкладывали на всеобщее обозрение в интернете «письмо счастья», где белым по черному значилось, что ТС неслось на скорости 103 км/ч.

Надо иметь в виду, что комплекс «АвтоУраган-ВСМ-2» для определения скорости машины использует не радар, а метод анализа видеоизображения. Алгоритм вычисления скорости основан на данных о фактической протяженности участка дороги, попадающего в поле зрения камеры. Последний прямо зависит от высоты и угла установки комплекса относительно проезжей части.

Если, к примеру, со временем крепление ослабнет и камера «клюнет носом», скорости машин, вычисляемые ею, резко возрастут — но только с точки зрения электроники, разумеется. И полетят автовладельцам штрафы за несуществующие правонарушения. По неофициальным данным, злополучная камера на Коломенском проезде в данный момент отключена, поскольку действительно «порола чушь».

Однако, опять же по неофициальной информации, в самое ближайшее время планируется ее заново настроить и вновь включить, сделав вид, словно ничего не случилось. И, соответственно, не отменять вынесенные на основе ее некорректных данных штрафные постановления: шито-крыто, никто ничего не докажет. В этом случае несправедливо оштрафованным автомобилистам придется утереться и платить штрафы за мнимые нарушения — во благо столичного бюджета.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ГИБДД
1 ноября 2018
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