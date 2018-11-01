Камеры фиксации нарушений ПДД опять штрафуют за несуществующее превышение скорости

В октябре 2018 года на целом ряде интернет-ресурсов начали массово появляться жалобы московских автовладельцев на штрафы, которые им стали приходить с одной из камер контроля скорости, установленной на оживленной городской магистрали. Речь идет о комплексе модели «АвтоУраган-ВСМ-2», висящем на столбе в районе Коломенского проезда у дома 4, стр. 2.

Возмущенные сообщения однотипны. В этом месте установлено ограничение скорости на уровне 60 км/ч. Люди это знают и едут с показаниями спидометра заведомо ниже 80 км/ч — то есть в нештрафуемом диапазоне. А потом им приходят квитанции на оплату штрафа за превышение на 40—60 км/ч! Как будто граждане сознательно неслись под камеру на 100—120 км/ч.

Если бы речь шла о единичных случаях, можно было не обращать на них внимания — мало ли чего придумывают нарушители. Однако к концу октября стало ясно, что проблема существует. Доказательством стала массовость жалоб, ко многим из которых прилагаются сканы штрафных квитанций.

Особо дотошные водители «заморачивались» и даже снимали видео, на котором виден спидометр авто, показывающий, что машина не подпадает под штраф — на скоростях не более 75 км/ч. А потом выкладывали на всеобщее обозрение в интернете «письмо счастья», где белым по черному значилось, что ТС неслось на скорости 103 км/ч.